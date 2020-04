Virologe zu Corona : „Die schweren Erkrankungen verlaufen nicht selten in zwei Phasen“

Herr Professor Kräusslich, die Universitätsklinik in Heidelberg hat sich wie alle anderen Krankenhäuser im Land wochenlang auf das Schlimmste vorbereitet. Was erwartet Sie in den nächsten Tagen?

Im Moment sehen wir eine seit gut einer Woche stabile Zahl von Neuinfektionen, seit ein oder zwei Tagen möglicherweise einen leichten Abfall, aber das ist noch nicht sicher. In der Klinik hatten wir zuletzt mehr schwere Verläufe, da nach initialer Infektion von jüngeren Urlaubern jetzt mehr ältere Personen betroffen sind. Aber im Moment erwarten wir, dass die Kapazitäten am Universitätsklinikum Heidelberg hinreichend sein müssten, sofern sich nichts Wesentliches ändert. Sorgen bereiten uns in dieser Hinsicht vor allem Infektionen in Alten- und Pflegeheimen und hier haben wir deswegen eine detaillierte Strategie zur Eindämmung mit den Behörden entwickelt.

Es fällt auf, dass Deutschland nicht nur insgesamt eine niedrige Sterberate hat, sondern, dass auch die Belastung des Systems eher langsamer als in anderen Ländern verläuft. Gibt es da ein deutsches Rezept?

Man hat einiges aus anderen Ländern gelernt. Es zeigt sich, dass die schweren Erkrankungen nicht selten in zwei Phasen verlaufen. Den Patienten geht es anfangs recht gut, aber nach einer Woche geht es ihnen dann rasch viel schlechter. Das ist schwer vorhersagbar und auch nicht wirklich verstanden. Aber wir gehen davon aus, dass wir die Patienten möglichst zu Beginn oder bereits vor der Verschlechterung erkennen und stationär aufnehmen sollten. Deswegen beobachten unsere Kollegen in der Klinik den Verlauf sehr genau. Neben der täglichen Meldung an das Gesundheitsamt mit Angabe der Temperatur haben wir deswegen zusätzliche Maßnahmen wie zum Beispiel tägliche Anrufe aus der Klinik vorgesehen, um auch aus der Ferne frühzeitig zu erkennen, wer gefährdet ist.

So eine Art Fernkontrolle des Infektionsgeschehens?

Es ist immer besser, wenn wir diese Menschen in der Klinik haben, bevor sich ihr Zustand verschlechtert, oder wenn er sich gerade verschlechtert. Wenn die Patienten erst mal im späten Stadium und in der Beatmung sind, ist es schwer, sie da wieder rauszuholen, das hat sich in China gezeigt. Das ist wie bei vielen anderen Krankheiten auch.

Ist das durch die täglichen Anrufe erreichbar?

Zusätzlich haben wir zusammen mit dem Gesundheitsamt einen Hausbesuch der zu Hause isolierten Patienten auf den Weg gebracht, den wir inzwischen Corona-Taxi nennen. Zur Zeit fahren vier Corona-Taxen. Das medizinische Personal und auch Studierende besuchen die Infizierten etwa an Tag sieben und schauen nach, wie es ihnen geht. Außerdem nehmen sie Blut ab, um bestimmte Werte zu ermitteln, die oft eine Verschlechterung anzeigen. Der Gedanke dahinter ist, dass manche Patienten sich nicht so recht trauen, die Klinik anzurufen oder Anzeichen einer Verschlechterung nicht wahrnehmen. Wenn aber medizinisches Fachpersonal vorbeikommt und fragt, wie es ihnen geht, zusätzlich Blutwerte bestimmt, sind die Chancen besser. So haben unsere Kollegen schon einige Patienten erwischt, die so möglicherweise vor einer drastischen Verschlechterung bewahrt werden konnten. Natürlich weiß man nie, wie es sonst verlaufen wäre, aber wir glauben schon, dass man so die Schwere der Erkrankung abmildern kann.

Ist das der wichtigste Grund für die milderen Verläufe?