Gewalt gegen Ärzte : Viele Straftaten in China wegen Corona-Maßnahmen

Auch in China gibt es Konflikte um das Tragen der Masken. Zwischen Januar und Juni gab es fast 5800 Festnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie. Für Gewalt gegen Ärzte gibt es in China sogar einen eigenen Begriff.

Bisweilen entsteht der Eindruck, in China würden sich die Bürger klaglos den staatlichen Corona-Maßnahmen unterwerfen und es gäbe keinerlei Konflikte um das Tragen der leidigen Masken. Dem ist natürlich nicht so. Daran erinnern nun die Zahlen, die am Freitag von der Obersten Staatsanwaltschaft veröffentlicht wurden. Demnach gab es zwischen Januar und Juni fast 5800 Festnahmen wegen mutmaßlicher Straftaten im Zusammenhang mit der Pandemie. 6755 Personen wurden wegen solcher Delikte strafrechtlich verfolgt.

Darunter fallen Gewalttaten wie Mord und Totschlag gegenüber medizinischem Personal ebenso wie falsche Angaben über die eigene Reisetätigkeit. In einem Fall wurde ein Mann beim Einkaufen von einem anderen Kunden zu Tode geprügelt, nachdem ein Streit darüber ausgebrochen war, dass er im Supermarkt keine Maske trug. Ein anderer Täter soll einen Mann erstochen haben, der dazu abgestellt war, bei jedem Bürger die Temperatur zu messen. Wieder ein anderer soll mit seinem Auto gezielt in eine Gruppe von Pflegern und Ärzten gefahren sein.

Gewalt gegen Ärzte ist in China ein verbreitetes Problem, für das es sogar einen eigenen Begriff gibt: Yinao. Zu den Ursachen zählen mangelndes Vertrauen in das Gesundheitssystem, die Wahrnehmung, dass ein verstorbener Angehöriger nicht gut versorgt wurde, aber teils auch der Versuch, Entschädigungszahlungen zu erpressen.

Im Fall von Covid-19 trug sicherlich auch der Mangel an Intensivbetten und Beatmungsgeräten zu gewaltsamen Konflikten in den Krankenhäusern bei, insbesondere in Wuhan. Auch den Verkauf fehlerhafter oder nicht schützender Masken zählt die Staatsanwaltschaft zu den Straftaten im Zusammenhang mit Covid-19. Vor allem in der Zeit der großen Maskenknappheit im Februar hatten Betrüger leichtes Spiel. Damals gab es auch viele Reisende, die lieber verheimlichen wollten, dass sie aus Wuhan gekommen waren, bevor die Stadt abgeriegelt wurde. Dafür gab es gute Gründe – solche Personen wurden häufig von ihrem Umfeld diskriminiert. Doch die Folgen einer solchen Verschleierung konnten noch harscher sein: bis zu drei Jahre Haft.

In den Wirren von Wuhan gab es anfangs wohl auch schwarze Schafe unter den spontan ins Leben gerufenen Hilfsinitiativen, die Spendengelder einsammelten. Die Staatsanwaltschaft berichtet jedenfalls von entsprechenden Betrugsfällen. Wenig verwunderlich ist auch, dass es Gewalt gegen Personen gab, die beauftragt waren, bei Anwohnern und Passanten die Temperatur zu messen. Die Allgegenwart dieser Praxis ging vielen Leuten auf die Nerven.