Behörden entwarnen trotzdem : Viele positive Corona-Tests bei China-Passagieren in Italien

Nach der Einführung der Testpflicht für Flugreisende aus China an den wichtigsten italienischen Flughäfen haben die Behörden trotz einer hohen Quote positiver Testergebnisse vorerst Entwarnung gegeben. Noch in der vergangenen Woche war bei den verpflichtenden Tests für Reisende aus China am Mailänder Flughafen Malpensa bei mehr als der Hälfte der Passagiere eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Am Flughafen Fiumicino von Rom waren bei einem aus dem Osten Chinas kommenden Flugzeug, bei dem erstmals die Testpflicht zur Anwendung kam, dagegen lediglich fünf Passagiere positiv getestet worden.

Wie es am Montag aus dem Zentrum für Infektionskrankheiten Spallanzani in Rom hieß, sei bei der Sequenzierung der positiven Testergebnisse festgestellt worden, dass lediglich in Italien bekannte und prävalente Virusvarianten nachgewiesen wurden. Man könne daher davon ausgehen, dass für die Bevölkerung Italiens dank natürlicher Immunisierung und aufgrund der hohen Impfquote keine besondere Gefahr durch die aus China eingeschleppten Viren der bereits bekannten Varianten bestehe, hieß es. Spallanzani-Generaldirektor Francesco Vaia sprach daher von einer „guten Nachricht zum Jahresbeginn“ mit Blick auf die Pandemie.

Testpflicht bis mindestens Ende Januar

Die norditalienische Region Lombardei mit der Hauptstadt Mailand hatte am Dienstag als erste Region Italiens die Testpflicht für Reisende aus China eingeführt, die übrigen Regionen des Landes zogen am Mittwoch nach. Am Flughafen Mailand-Malpensa soll bis Ende Januar getestet werden, auch in Rom-Fiumicino bleibt die Testpflicht für Passagiere aus China bis mindestens Monatsende bestehen. Gesundheitsminister Orazio Schillaci hatte die 20 Regionen des Landes aufgefordert, ihre Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen auf eine neuerliche Zunahme von Patienten vorzubereiten. Auch die Wiedereinführung der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und das vermehrte Arbeiten von zu Hause müssten im Falle der Zunahme von Infektionen in Erwägung gezogen werden, sagte der Minister.

Reisende aus China mit einem positiven Test können die Isolierung nach einem Zeitraum von mindestens fünf Tagen beenden, wenn sie zwei Tage lang keine Symptome aufweisen und ein Antigen- oder Molekulartest negativ ausfällt. Nach Beendigung der Selbstisolierung muss bis zum zehnten Tag nach Auftreten der Symptome oder dem ersten positiven Test eine FFP2-Maske getragen werden. Risikopersonen und Menschenansammlungen sollen gemieden werden. Auch Gesundheitsminister Schillaci gab im Senat zunächst Entwarnung: In den sequenzierten positiven Proben seien keine Varianten entdeckt worden, die in Europa nicht schon verbreitet wären.

Faktisch keine Einschränkungen mehr

Ungeachtet der in China offenbar grassierenden Infektionswelle traten zu Jahresbeginn in Italien weitere Lockerungen in Kraft. Seit Monaten bestehen in dem Land im Alltag faktisch keine Einschränkungen mehr. Wer nach einer nachgewiesenen Infektion asymptomatisch oder seit zwei Tagen symptomfrei ist, kann die Quarantäne fünf Tage nach dem ersten positiven Test beenden. Ein weiterer (negativer) Corona-Test ist dazu nicht mehr nötig.

Bei Fällen, die immer asymptomatisch waren, kann die Isolierung ohne Mindestdauer beendet werden, wenn ein von einem Testzentrum ausgeführter Antigen- oder Molekulartest negativ ausfällt. Bei Beschäftigten des Gesundheitswesens kann die Isolierung beendet werden, sobald ein Antigen- oder Molekulartest negativ ausfällt, wenn sie seit mindestens zwei Tagen keine Symptome mehr aufweisen.