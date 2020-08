Kurz nach Semesterbeginn : Viele Corona-Infektionen an Amerikas Universitäten

Studierende warten am Taco-Restaurant neben der University of Alabama in Tuscaloosa. Bild: AP

Zu Semesterbeginn breitet sich das Coronavirus an amerikanischen Hochschulen unerwartet schnell aus. Die University of Alabama in Tuscaloosa meldete bis Dienstag fast 550 Infektionen unter Studierenden, obwohl die Hochschule zum ersten Vorlesungstag vor einer Woche Maskenpflicht, Abstandsregelungen und Versammlungsverbote ausgesprochen hatte.

„Der Anstieg der Covid-19-Fälle der vergangenen Tage ist inakzeptabel. Er gefährdet unsere Fähigkeit, das Semester auf dem Campus zu Ende zu bringen“, warnte Universitätspräsident Stuart Bell. Auf Bitte der Universitätsverwaltung ließ der Bürgermeister von Tuscaloosa vorerst Bars und Nachtclubs schließen. Auch in den Restaurants der Stadt darf vorerst kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.

In den ersten Tagen des Semesters waren vor den Gaststätten immer wieder große Studentengruppen beobachtet worden. Die Behörden warnten vor einer möglichen Überlastung von Arztpraxen und Krankenhäusern. Falls sich das Virus mit der Geschwindigkeit der vergangenen Tage weiter unter Studierenden ausbreite, sei die Kapazität in vier bis sechs Wochen ausgeschöpft.

Die University of Alabama ist nicht die einzige Hochschule mit drastisch steigenden Covid-19-Fällen. Auch die University of Southern California in Los Angeles, die Universität in Connecticut, Notre Dame in Indiana und weitere Hochschulen meldeten unerwartet viele Neuinfektionen. Besonders hoch sind die Zahlen bei Studentenverbindungen, die auf dem Campus oft eigene Häuser bewohnen. Verschiedene Universitäten drohen nun mit Strafen bis hin zur Exmatrikulation, um Studierende zur Einhaltung der Corona-Regelungen zu bewegen.