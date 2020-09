Mehr als 1000 Studenten : In Florida wird trotz Corona weitergefeiert

Die Polizei hat am Wochenende an der Florida State University mindestens ein Dutzend Partys aufgelöst, zu denen sich Studenten getroffen hatten. Auch an anderen amerikanischen Universitäten und Colleges geht die Party weiter.

An der Florida State University (FSU) in Tallahassee wird trotz Corona weitergefeiert. Die Polizei löste am vergangenen Wochenende mindestens ein Dutzend Partys auf, zu denen sich Studenten der Hochschule versammelt hatten. Bei einer Feier in unmittelbarer Nähe zum Campus der FSU trafen die Beamten auf mehr als 1000 Studenten. Etwa 700 Autos versperrten die Straßen zu dem von Studenten bewohnten Gebäudekomplex.

Seit Semesterbeginn Anfang August registrierte die Verwaltung der Universität, die zu den besten öffentlichen Hochschulen der Vereinigten Staaten zählt, fast 1500 Covid-19-Infektionen. Allein in der Woche des 20. September wurden bei rund 2000 getesteten Studenten mehr als 50 Ansteckungen mit dem Virus nachgewiesen. Universitätspräsident John Thrasher hatte den Partybesuchern wiederholt mit Zwangsexmatrikulation gedroht.

Auch an anderen amerikanischen Universitäten und Colleges geht die Party weiter. An der University of Connecticut mussten einige Dutzend Studenten die Wohnheime nach heimlichen Feiern verlassen. Am Providence College in Rhode Island wurden knapp 20 Studierende vorübergehend wegen „egoistischen Verhaltens“ ausgeschlossen, nachdem sie die Pandemie-Regelungen bewusst missachtet hatten. Bis Mittwoch meldeten die amerikanischen Gesundheitsbehörden etwa 7,4 Millionen Covid-19-Infizierte, unter ihnen immer mehr junge Menschen.