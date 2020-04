Vereinigte Staaten : Erste Corona-Tote schon Anfang Februar

Den ersten Corona-Todesfall meldeten die Vereinigten Staaten am 26. Februar. Tatsächlich starben wohl schon früher mindestens zwei Menschen an Covid-19. Das ergaben Autopsien im kalifornischen Bezirk Santa Clara.

Aufnahme aus der Notaufnahme im amerikanischen St. Joseph’s Hospital in Yonkers im Bundesstaat New York Bild: AP

In Amerika sind bereits Wochen vor der offiziellen Registrierung des landesweit ersten Corona-Toten Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Bei der Autopsie von zwei am 6. und am 17. Februar verstorbenen Menschen seien durch das Coronavirus hervorgerufene Covid-19-Erkrankungen nachgewiesen worden, teilte die Rechtsmedizin des kalifornischen Bezirks Santa Clara am Dienstag nach einer Bestätigung durch die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC mit.

Auch ein Todesfall in Santa Clara vom 6. März ist demnach auf das Coronavirus zurückzuführen. „Diese drei Menschen starben zu Hause zu einer Zeit, als die sehr begrenzten Tests nur über die CDC zu bekommen waren“, hob die Gerichtsmedizin hervor. Die CDC habe Corona-Tests damals nur für Menschen vorgesehen, die unmittelbar zuvor auf Reisen waren und wegen Covid-19-Symptomen einen Arzt aufsuchten.

Die Gerichtsmediziner rechnen daher damit, in Santa Clara bei der sorgfältigen Überprüfung von Todesfällen nachträglich weitere Corona-Tote zu verzeichnen. Der erste offizielle Corona-Todesfall in den Vereinigten Staaten war am 26. Februar aus dem nordöstlichen Bundesstaat Washington gemeldet worden. Experten haben immer wieder darauf hingewiesen, dass der insbesondere anfangs große Mangel an Corona-Tests dazu führe, das Ausmaß der Pandemie in den Vereinigten Staaten deutlich zu unterschätzen.

Zahl der Infizierten 50 Mal höher

Diese Woche zeigte eine Studie der Elite-Uni Stanford mit 3300 Freiwilligen in Santa Clara, dass die tatsächliche Zahl an Corona-Infektionen dort mindestens 50 Mal höher ist als von den Behörden bestätigt. Santa Clara war einer der ersten amerikanischen Bezirke, der seine Einwohner wegen der Pandemie aufrief, zu Hause zu bleiben. Am 17. März traten dort Ausgangsbeschränkungen in Kraft.

Nach offiziellen Angaben haben sich in Amerika bislang mehr als 800.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Mehr als 45.000 Infizierte starben, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat allerdings in den vergangenen Wochen wegen der Folgen für die amerikanische Wirtschaft immer wieder auf Lockerungen der Corona-Restriktionen gedrungen.