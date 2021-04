Übriggebliebene Dosen : Lohnt sich das Warten vor dem Impfzentrum?

„Bitte reisen Sie NICHT an, wenn Sie KEINEN Impftermin haben! Impfwillige ohne Termin erhalten keinen Zugang zum Impfzentrum“, so steht es auf der Homepage der Stadt Frankfurt am Main. Aber erst vor einer Woche habe ich in dieser Zeitung gelesen, dass in einem großen deutschen Impfzentrum immer wieder Impfdosen übrig bleiben und die Impfärzte dann verzweifelt versuchen, noch impfberechtigte Bürger zu finden. Vielleicht also kann ich ja auch hier in Frankfurt beobachten, dass einzelne Wartende unverhofft Erfolg haben? Immerhin steigt gerade die Zahl der gelieferten Impfdosen und damit vielleicht auch die der übrig gebliebenen Dosen.

Als ich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr vor dem Impfzentrum ankomme, liegt der riesige Platz vor dem Eingang verwaist da. Nur eine Handvoll Ordner steht in Leuchtwesten herum. Und ein mittelaltes Pärchen, die Frau hält Impfunterlagen in der Hand. Ob er darauf spekuliert habe, als ihr Begleiter auch geimpft zu werden, frage ich den Mann. Aber noch bevor er antworten kann, treten eine Security-Mitarbeiterin und ihr drohend blickender, tätowierter Kollege zu uns und fragen, was ich hier zu suchen hätte. Als sich herausstellt, dass ich Leute suche, die darauf spekulieren, hier spontan geimpft zu werden, muss ich mich 50 Meter vom Eingang entfernen. Ich stehe jetzt zwischen einem Radweg und einer vierspurigen Straße, und in meinem Rücken rauscht der Feierabendverkehr vorbei. Schlechte Rechercheposition.