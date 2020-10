Corona-Regeln in Deutschland : Wo darf man noch übernachten?

Sperrstunde ab 23 Uhr : Offenbach über nächster Corona-Warnstufe

Nun hat auch Offenbach eine Sperrstunde: Nachdem der große Nachbar Frankfurt am Dienstag Einschränkungen in der Gastronomie und im Alltagsleben verkündet hatte, folgte die südlich des Mains gelegene Stadt am Mittwoch. Gaststätten müssen um 23 Uhr schließen.