Urlaub in der Türkei : „Ich habe nicht den Eindruck, dass hier das Risiko größer ist“

Trotz der Reisewarnung wollen viele Deutsche nicht auf ihren alljährlichen Urlaub in der Türkei verzichten. So wie Familie Hütten aus Aachen oder Familie Farrell aus Frankfurt. Die Gründe für diese Entscheidung liegen für sie auf der Hand.

Es war am Sonntag, 5. Juli, als in Aachen die Familie Hütten beschloss, trotz Covid-19, trotz der Reisewarnung für die Türkei und trotz aller Bedenken der Freunde doch zum fünfzehnten Mal Urlaub in Antalya zu machen. Nach den Einschränkungen der letzten Monate hätten sie es nicht mehr ausgehalten, sagt Ralf Hütten. Sie hätten Sehnsucht nach dem Hotel „Susesi“ gehabt, was „die Stimme des Wassers“ bedeutet. Nun sind sie, Ralf und Birgit Hütten, ihre drei Kinder und erstmals ein Enkelkind, zum zehnten Mal in dem Hotel, und entspannt sitzen sie an einem riesigen Pool, im Schatten von Palmen und Pinien einer weitläufigen Anlage, mit Blick auch auf das Meer.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Niemandem hätten sie davon erzählt, verrät Birgit Hütten. Irgendwann seien sie die Diskussionen und all das Fragen leid gewesen, ob man denn in diesem Jahr wirklich in den Urlaub fliegen könne. Viele Freunde hätten ihren geplanten Sommerurlaub ganz abgesagt. Sie, die Hüttens, hätten zwar Respekt vor dem Virus, aber keine Angst, und hätten sich einen Shitstorm ersparen wollen und daher erst gar nichts gesagt. Und so flogen sie am 14. Juli von Köln nach Antalya.

Zuvor hatten sie sich informiert, welche Vorkehrungen das Hotel für die Sicherheit seiner Gäste getroffen hat. Was die geschrieben hätten, sei ja gigantisch. Und es stimme, ruft Birgit Hütten aus. „Die tun hier ja alles, damit man den Urlaub genießen kann.“ Sicherheit gibt etwa, dass Wärmekameras bei allen, die das Hotel oder eines der Restaurants betreten, die Temperatur messen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, dass im Restaurant Kellner jeden einzelnen Gast bedienen, denn nur sie haben Zugriff auf das Buffet hinter dem Plexiglas.

Alle 153 Kriterien müssen erfüllt sein

Das ist bei den Hotels, die in den vergangenen Wochen wieder geöffnet haben, längst Standard. Damit ein Hotel überhaupt öffnen konnte, musste ihm ein Zertifizierungsunternehmen wie der TÜV oder Büro Veritas bestätigen, dass es alle 153 Kriterien, die das türkische Ministerium für Tourismus mit diesen Unternehmen für den Schutz der Gäste entwickelt hatte, auch umsetzt. Einen Monat gilt das „Zertifikat für sicheren Tourismus“. Dann kommen die Prüfer wieder.

Letztlich überzeugt habe die Familie, sagt Birgit Hütten, dass man am Flughafen von Antalya vor dem Rückflug einen Covid-19-Test machen lassen kann, der in Deutschland anerkannt wird. Bentour, der führende Türkei-Anbieter, hat das und die Kosten von umgerechnet 15 Euro bereits in seinem Paket und nimmt den Urlaubern die Papierarbeit für den Test ab. „Nach der Rückkehr wollen wir nicht in Quarantäne, wir müssen ja gleich wieder arbeiten.“ Müssten sie in Quarantäne, hätten sie die Reise nicht gebucht. Da hilft es nichts, wenn die Hüttens die Risikowarnung für die Türkei ungerecht finden. „Ich kann sie einfach nicht nachvollziehen“, sagt Ralf Hütten.

Beide haben harte Monate hinter sich. Birgit Hütten betreibt eine Gaststätte. Acht Wochen war sie geschlossen, nur langsam läuft sie wieder an. Viele haben noch Angst, wegen der Kurzarbeit haben sie weniger Geld, große Feste und Veranstaltungen gibt es auch weiterhin nicht. Ralf Hütten hatte kurz vor dem Ausbruch von Covid-19 in Deutschland nach 35 Jahren Selbständigkeit seine Fleischerei und seinen Partyservice aufgegeben und verkauft. Rund um die Uhr habe er gearbeitet. Die Auflagen wurden immer mehr, es gab immer weniger Personal. Und so ist er jetzt selbst bei einer anderen Fleischerei angestellt.

„Langweilig wird es uns nicht“

Die Hüttens kennen das Hotel in Antalya länger als manche Angestellte. „Alles ist sauber, alle sind freundlich, und nie haben wir einen schlecht gelaunten Kellner erlebt“, sagt Birgit Hütten. Seit Jahren bewohnen sie ein Familienzimmer, von dem sie über einen Kanal direkt in einen großen Pool schwimmen können. Meistens bleiben sie in der großen Anlage, die bis auf eine Pier im Meer hinausreicht.