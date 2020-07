Tourismusminister von Mallorca : „Ein Deutscher ist auf den Balearen sicherer als zu Hause“

Das „zweite Ischgl“ feiert nicht mehr, die Lokale bleiben geschlossen: Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela spricht im Interview über Exzesse am Ballermann und das Reisen in Corona-Zeiten.

Herr Minister, als in der Bier- und Schinkenstraße an der Playa de Palma Hunderte Deutsche feierten, warnten deutsche Regierungsmitglieder in Anspielung auf einen österreichischen Infektionsherd vor einem „zweiten Ischgl am Ballermann“. Die balearische Regionalregierung hat dann die Lokale in Ausgehstraßen auf Mallorca und Ibiza bis mindestens zum 15. September geschlossen. War das alternativlos?

Der Vergleich mit Ischgl hat viel Schaden angerichtet. Das hat man bei den Reservierungen gemerkt. Wir haben harte Entscheidungen getroffen, um das völlig zu stoppen. Wir leben vom Tourismus. Bei allem, was die Balearen als sicheres Reiseziel gefährdet, sind wir sehr strikt. Schon zuvor haben wir auf Anraten unserer Fachleute alle Vergnügungslokale mit mehr als 300 Menschen geschlossen. Bei vielen anderen haben wir nur Terrassen zugelassen.

Wirte haben gegen die Schließung geklagt. Fürchten Sie einen Rückschlag?

Wir haben verhältnismäßig gehandelt. In erster Instanz wurde schon bestätigt, dass wir keine Grundrechte verletzt haben.

Sie haben nach den Exzessen an der Playa del Palma gesagt: „Wir wollen solche Touristen nicht.“ Aber können Sie sich es leisten, in Krisenzeiten auf deutsche Urlauber zu verzichten?

In einer sehr schwierigen Saison gefährden wir wegen solcher Bilder weder die Gesundheit der Menschen noch unsere Wirtschaft. Vom Tourismus hängen mehr als 200.000 Arbeitsplätze ab. Im Frühjahr waren alleine mehr als 150.000 Menschen in Kurzarbeit. Wir sind ein sicheres Reiseziel und möchten das auch bleiben.

Aber geschlossene Lokale, harte Worte und dazu die Maskenpflicht fördern nicht gerade die Urlaubslust der Deutschen.

Wir haben nicht verboten, gepflegt ein Bier oder ein Glas Wein zu trinken. Was in Corona-Zeiten aber nicht geht, ist zu trinken, bis man nicht mehr kann. Alkohol enthemmt, Masken werden nicht getragen und der Sicherheitsabstand wird nicht eingehalten. Später können dann Infektionsketten nicht nachverfolgt werden. Wir haben immer angekündigt, dass wir bei Gefahr für Gesundheit durchgreifen, und das haben wir auch getan. Wir wollen weder Exzess- noch Massentourismus. Familien sind uns wichtig.

Die Infektionszahlen in Spanien steigen stark an, müssen sich deutsche Touristen Sorgen machen?

Die Lage auf den Inseln ist besser. Ein Deutscher ist auf den Balearen sicherer als in Deutschland oder mindestens genauso sicher. Bei uns ist die Fallzahl mit 4,7 (pro 100.000 Einwohner in zwei Wochen) niedriger als in Deutschland und deutlich niedriger als im restlichen Spanien. Zudem haben wir ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, genug Betten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.

Am Flughafen von Palma scheint das nicht der Fall zu sein. Ausländische Reisende müssen ein detailliertes Formular ausfüllen und ihre Temperatur wird kontrolliert. Für Spanier, die etwa aus Katalonien kommen, wo das Virus außer Kontrolle geraten ist, gilt das nicht.

Wir haben von der spanischen Regierung die gleichen Kontrollen für alle gefordert. Einschließlich der Reisenden, die aus anderen Teilen Spaniens kommen. Es ergibt keinen Sinn, zwischen Ankommenden aus Berlin und Barcelona zu unterscheiden.

Im vergangenen Jahr reisten mehr als 16 Millionen Touristen auf die Balearen. Wie viele erwarten Sie in diesem Jahr?

Wir sind bei diesen Voraussagen sehr vorsichtig. In den vergangenen Wochen hat es viele Stornierungen gegeben. Wir erwarten, dass im August 40 Prozent des Hotelangebots zur Verfügung stehen werden. Wenn die Häuser dann im Vergleich zum Vorjahr zu 50 Prozent ausgelastet sind, wären es gute Monate. Viel hängt auch von den Flugverbindungen ab. Vergangenes Jahr waren es täglich tausend, derzeit sind es nur etwas mehr als ein Drittel.

Woher kommen die meisten Urlauber?

Wir sind das wichtigste Reiseziel für Deutsche am Mittelmeer, besonders seit wegen Corona die Türkei und andere Länder ausgefallen sind. 2019 stellten die Deutschen mit 4,5 Millionen die größte Gruppe, darauf folgten die Briten. Sie kommen jetzt auch wieder. Ohne sie geht es auf Ibiza und Menorca nicht.

Wann wird es wieder wie früher sein?

Alles hängt natürlich von einem Impfstoff ab. Aber das könnte bis 2022 dauern. Nächstes Jahr werden es dann vielleicht 60 bis 80 Prozent von dem, was wir 2019 hatten. Klar ist, dass der wirtschaftliche Schaden enorm ist. Von März bis Juni haben wir praktisch nichts eingenommen.