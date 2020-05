Touristen trotz Corona : Mallorca als Versuchslabor

Mallorca entwickelt sich zu einem europäischen Versuchslabor. Mit Pilotprojekten will die Regionalregierung der Balearen schon in der zweiten Junihälfte neue Wege für die Rückkehr der Touristen ans Mittelmeer finden. Dabei werden die deutschen Gäste eine wichtige Rolle spielen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

„Wir sind absolut in der Lage, uns europäischen Residenten und Urlaubern in sicherer Weise zu öffnen“, sagte am Donnerstag die balearische Regionalpräsidentin Francina Armengol in einer Videokonferenz mit Auslandskorrespondenten. Die sozialistische Politikerin fühlt sich durch den Plan der EU-Kommission bestärkt. In Brüssel hat man sichere Korridore zwischen europäischen Regionen vorgeschlagen, die ein ähnliches Pandemie-Niveau haben. Solche Verbindungen seien für „die Balearen so wichtig wie die Luft zum Atmen“, sagt Armengol immer wieder. Mallorca, Ibiza und Menorca gehören zu den spanischen Regionen, die das Virus ähnlich gut unter Kontrolle bekamen wie etwa Deutschland.

Doch das bedeutet nicht, dass in diesem Sommer wieder alles wird, wie es vor Covid-19 war. Ursprünglich hatte man auf den Inseln in diesem Jahr 16 Millionen Touristen erwartet. Wenn der Tourismus im Sommer langsam wieder anläuft, könnten es bis Jahresende sechs Millionen werden, hofft der balearische Tourismusminister Iago Negueruela – im August wären es dann vielleicht 25 Prozent der normalen Auslastung der Unterkünfte. Pioniere könnten dabei deutsche Pauschaltouristen werden. Die Regionalregierung ist schon mit deutschen Anbietern wie Tui und FTI im Gespräch. „Sie haben mehr Erfahrungen mit Gruppenreisen, die das gesamte Programm im Angebot haben. Das ist sicherer“, sagt Tourismusminister Iago Negueruela. Pauschalreisen werden in der Anlaufphase Vorrang vor dem Individualtourismus haben. Zugleich sucht man auf den Balearen auch eine zügigere Lösung für die vielen Ausländer, die dort eine Ferienwohnung besitzen.

Urlaub in häuslicher Quarantäne

Aber dafür müssten die Gäste – 4,6 Millionen Deutsche waren es im vergangenen Jahr – erst wieder fliegen und sich frei bewegen können. Diese Möglichkeiten hat die spanische Regierung jedoch eingeschränkt. Während Deutschland seine strengen Vorschriften lockert, müssen in Spanien von diesem Freitag an alle Einreisenden zwei Wochen in häusliche Quarantäne. „Das würde die Pilotprojekte ausschließen. Den Urlaub muss man genießen können. Wir reden mit der Regierung in Madrid darüber“, sagt Regionalpräsidentin Armengol.

Mehr zum Thema 1/

Erst Ende Juni wird Spanien nach dem Willen der Regierung die „neue Normalität“ erreicht haben. Zurzeit erlaubt es der schrittweise Lockerungsplan den Spaniern nur in Ausnahmefällen, die Grenzen ihrer Heimatprovinzen zu überqueren. Die internationalen Übergänge sind geschlossen. Aber noch bevor in Spanien der nationale Luftverkehr wiederaufgenommen wird, will die Lufthansa-Tochter Eurowings ihren eingeschränkten Flugbetrieb nach Informationen der „Mallorca-Zeitung“ schon im Mai deutlich ausbauen. Lufthansa will Palma vom 1. Juni an wieder anfliegen, der Billiganbieter Ryanair Ende Juni folgen.

Die Regierung in Madrid müsste daher den Reisegruppen, die im Juni über einen sicheren Korridor ankommen, eine Sondergenehmigung erteilen. Auch auf dem Archipel ist noch viel zu tun. Man arbeitet an einer freiwilligen Tracking-App. An den Flug- und Seehäfen haben die Balearen und die Kanaren schon eine Temperaturkontrolle eingeführt. Wie es am Ende an den Stränden und Hotelpools zugehen soll, steht auch noch nicht fest. Die ersten Hotels auf Mallorca haben erst am Montag wieder geöffnet, die Schwimmbäder sind noch geschlossen. Spanische Hoteliers wollen bald mit der Marke „Covid-frei“ das Vertrauen ihrer Gäste zurückgewinnen.