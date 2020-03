Todeszone Italien : 475 Tote an einem einzigen Tag

So schlimm war es nicht einmal in China zu den schlimmsten Zeiten der Epidemie: An einem einzigen Tag sind in Italien 475 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die erschreckende Zahl nannte der Chef des Zivilschutzes, Angelo Borrelli, am Mittwochabend bei seiner täglichen Pressekonferenz. Bereits am folgenden Tag erreichte Italien schließlich bei der Gesamtzahl der Todesopfer den Spitzenplatz noch vor China: Die Gesamtzahl der Opfer seit Ausbruch der Epidemie vom 20. Februar in der Stadt Codogno nahe Mailand erreichte am Donnerstag 3405.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

In China starben bis Donnerstagabend 3245 Menschen an der Krankheit Covid-19, doch die Zahl der Neuinfektionen ist in der Volksrepublik seit Wochen rückläufig. In Wuhan werden die in aller Eile errichteten Notlazarette inzwischen wieder abgebaut. Dagegen treibt man in Mailand, der Hauptstadt der von der Epidemie besonders betroffenen norditalienischen Region Lombardei, die Eröffnung eines Notkrankenhauses für Covid-19-Patienten in zwei Messehallen der Stadt mit aller Kraft voran.