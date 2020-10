Viele Fragen offen : Corona-Impfung mit Fragezeichen

Weltweit wird in Rekordtempo an einem Corona-Impfstoff geforscht. Doch die Zulassungsstudien werden von einem Todesfall und quälenden Unsicherheiten überschattet.

Klinische Phase: Wie hier in Indonesien laufen inzwischen zahlreiche Studien, in denen potentielle Impfstoffe gegen Corona an Freiwilligen getestet werden. Bild: dpa

Er wurde nur 28 Jahre alt, ein junger Arzt, der vergangenes Jahr an der Universität von Rio de Janeiro seinen Abschluss gemacht hat und sich, wie Freunde und ehemalige Dozenten am Mittwoch twitterten, heldenhaft in den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie geworfen habe. Dazu gehörte für João Pedro Rodrigues Feitosa auch, sich für Impfversuche zur Verfügung zu stellen. Brasilien war in den vergangenen Wochen wie Indien, die Vereinigten Staaten und andere internationale Hotspot-Länder zum Zentrum der Phase-3-Studien fast aller Impfstoffhersteller geworden. Phase 3, das ist die letzte und entscheidende Phase vor der Zulassung eines neuen Impfstoffs. 30.000 Freiwillige hatte das britisch-schwedische Unternehmen Astra-Zeneca für seine Zulassungsstudie im Ausland gesucht, dazu fast 20.000 in Großbritannien, als es vor wenigen Monaten als erste internationale Forschergruppe mit seinem vektorbasierten Impfstoff in die Erprobung am Menschen eingestiegen war. Inzwischen sind zehn der weltweit 44 schon klinisch getesteten Impfstoffkandidaten in dieser wichtigen Erprobungsphase.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Der junge brasilianische Arzt war einer der Probanden. Und wie jeder, der an diesen kontrollierten Tests zur Wirksamkeit und Sicherheit eines Impfstoffs teilnimmt, konnte er nicht wissen, ob er mit der Injektion, die er unter die Haut gespritzt bekam, tatsächlich eine Dosis von dem an der Universität Oxford entwickelten Impfstoff AZD1222 bekam – oder eben ein Scheinmedikament, ein Placebo. Erst durch diesen direkten Vergleich, wie viele der Impflinge mit der Vakzine erkranken und wie viel mehr auf der anderen Seite bei den Freiwilligen in der Placebo-Gruppe, lässt sich am Ende einer solchen Großstudie unter Alltagsbedingungen zeigen, wie effektiv und sicher ein Impfstoff wirklich ist. Für João Pedro Rodrigues Feitosa selbst war das am Ende unwesentlich. Er ist trotz seines jungen Alters ähnlich wie seinerzeit der chinesische Augenarzt, der in Wuhan Anfang des Jahres Alarm geschlagen hatte, an Covid-19 erkrankt – und daran gestorben.

Wichtige Daten fehlen noch

Den bisherigen Berichten zufolge hatte der junge Arzt offensichtlich das Scheinmedikament ohne jeden Corona-Impfschutz bekommen. Eine unabhängige Expertengruppe, die der Universität Oxford zufolge den Fall untersucht haben soll, hat jedenfalls ausgeschlossen, dass sein Tod mit der Wirkung des Impfstoffs zusammenhängen könnte. Lediglich in den Vereinigten Staaten sind die Zulassungstests mit dem gleichen Impfstoff noch unterbrochen, nachdem vor einigen Wochen bei einer geimpften Frau Komplikationen aufgetreten waren. Doch auch ihre schwere Entzündung soll nicht dem Impfstoff zuzuschreiben sein, wie Astra-Zeneca mitteilte, sondern mutmaßlich mit dem immunologischen Status der Multiple-Sklerose-Patientin zusammenhängen. In allen Testländern – Großbritannien, Südafrika, Indien und Japan – hat das Unternehmen schnell wieder grünes Licht bekommen und seine Freiwilligentests fortgesetzt.

Wie es aussieht, bleibt es bei der Rekordgeschwindigkeit der Impfstoffentwicklung gegen das neue Coronavirus Sars-CoV-2. In den sechziger Jahren hatte man nach der Entdeckung des Mumpsvirus vier Jahre bis zur Vakzine benötigt – dieser Rekord dürfte nun fallen. Ende dieses Jahres, so heißt es von den meisten Herstellern, oder Anfang des nächsten Jahres, so mutmaßt das zuständige deutsche Paul-Ehrlich-Institut in Langen, könnten die Daten der Phase 3 bei dem einen oder anderen Impfstoff ausgewertet sein und die Zulassung erfolgen. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet eher mit „Mitte 2021“. Der Grund für die abweichenden Einschätzungen ist, dass die wichtigsten Daten für den Nutzen der Impfstoffkandidaten noch fehlen.