Unsere Psyche im Corona-Herbst : „Struktur ist wichtig“

In der dunklen Jahreszeit geraten manche Menschen eher in eine niedergeschlagene Stimmung. Bild: dpa

Frau Professor Schneider, Sie sind Psychologin und Direktorin des Forschungs- und Behandlungszentrums für psychische Gesundheit (FBZ) an der Ruhr-Universität Bochum: Sorgen Sie sich vor dem Herbst?

Natürlich beschäftigt mich die Frage, wie es in den nächsten Monaten weitergeht: Corona ist weiterhin um uns, ein Impfstoff so schnell nicht in Sicht, und was im Sommer gut funktioniert hat, das viele Draußensein, wird schwieriger. Dazu kommt die Erkältungswelle. Insofern ja: Da ist eine gewisse Sorge. Aber auch Zuversicht, dass wir das gut hinkriegen werden. Wichtig ist jetzt, die Menschen bei der Stange zu halten.