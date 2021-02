58.000 Dosen Kochsalzlösung : Teils gefälschte Impfstoffe in China vertrieben

Eine Fälscherbande hat in China Millionen gemacht, weil sie Kochsalzlösung in Ampullen als Impfstoff ausgegeben und verkauft hat. Ein Teil der Produkte soll außer Landes geschmuggelt worden sein.

In China wächst die Sorge vor gefälschten Corona-Impfstoffen. Die Oberste Staatsanwaltschaft in Peking rief die Justiz- und Sicherheitsbehörden im ganzen Land zu einer Kampagne gegen kriminelle Netzwerke auf, die solche Fälschungen produzieren oder vertreiben.

Aus Gerichtsunterlagen, die am Dienstag veröffentlicht wurden, geht hervor, dass eine Fälscherbande Kochsalzlösung in Ampullen mit nachgeahmten Etiketten und Verpackungen verkauft hat. Mit dem Verkauf von 58.000 Dosen hätten die Täter einen Gewinn von umgerechnet 2,3 Millionen Euro erzielt. Der Kopf der Gruppe sei festgenommen worden.

Die Zeitung „Global Times“ berichtete am Dienstag, ein Teil der Produkte sei außer Landes geschmuggelt worden, was dem Ruf der chinesischen Impfstoffindustrie geschadet habe. In welches Land die Kochsalzlösung geliefert worden ist, wurde nicht bekannt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bisher insgesamt 70 Verdächtige in mehr als 20 Fällen in Peking, Jiangsu und Shandong festgenommen. Rund 3000 Vakzin-Imitate seien beschlagnahmt worden. Die Behörden hätten gefälschte Dokumente sichergestellt, die den Eindruck erwecken sollten, dass es sich um zugelassene Vakzine handele. In einem Fall hätten die Täter einen Dorfarzt überredet, den vermeintlichen Impfstoff an Interessenten zu verabreichen.