40 neue Infektionen gemeldet : Südkorea erlässt nun doch Maskenpflicht

Südkorea meldete am Mittwoch 40 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Was aus deutscher Sicht unscheinbar aussieht, ist für das Land keine gute Nachricht. Eine so hohe Zahl der Neuinfektionen gab es zuletzt Anfang April. Die plötzliche Spitze kommt zu einer Zeit, in der die Südkoreaner sich an die neue Normalität des Lebens mit dem Virus gewöhnten.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Erst vor drei Wochen hatte die Regierung die Empfehlungen zum sozialen Abstand gelockert. Die Zahl der Neuinfektionen war zuvor deutlich unter zehn am Tag gesunken. Schrittweise öffnen seit der vergangenen Woche die Schulen. Am Mittwoch gingen rund zwei Millionen Schüler erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder in den Unterricht. Mehrere hundert Schulen und Kindergärten haben die Wiedereröffnung aber vorerst verschoben, weil die Eltern über Ansteckungsgefahren für ihre Kinder besorgt sind. Einige Schulen, die vergangene Woche erstmals öffneten, wurden schon wieder geschlossen, weil einige Kinder infiziert waren.

Der Anstieg der täglichen Infektionszahlen in den vergangenen Wochen begründet noch keine zweite Welle der Infektionen in Südkorea. Die Behörden sind aber ausgesprochen vorsichtig. Ein Grund für die zuletzt höheren Infektionszahlen ist ein Infektionsherd, der sich rund um Bars und Nachtklubs in Itaewon in der Hauptstadt Seoul entwickelt hatte und ins ganze Land ausstrahlt. Mehr als 250 Infektionen landesweit wurden Stand Dienstag mit dieser Ballung in Verbindung gebracht.

Mit dem wärmer werdenden Wetter scheint derweil auch die Neigung der Südkoreaner abzunehmen, im Alltag Gesichtsschutzmasken zu tragen. Als Reaktion erklärten die Gesundheitsbehörden des Landes in dieser Woche das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und auch in Flugzeugen zur Pflicht. Fahrern von Taxen und Bussen ist seit Dienstag gestattet, Fahrgäste ohne Masken abzulehnen. Für das Land, das bisher so stolz auf den hohen Grad der Freiwilligkeit bei der Virus-Bekämpfung war, ist das ein deutlicher Wandel. Insgesamt meldete Südkorea am Mittwoch 11.265 Virus-Infektionen und 269 Todesfälle.