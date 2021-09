Aktualisiert am

Studie zu Corona in Heinsberg

Studie zu Corona in Heinsberg : Die Lüftung beeinflusst das Infektionsrisiko

Solidarität in Heinsberg: Der nordrhein-westfälische Landkreis wurde 2020 zu einem der Corona-Hotspots in Deutschlands. Bild: dpa

Dass schlechte Belüftung und Aerosole bei der Verbreitung des Coronavirus eine entscheidende Rolle spielen, wurde schon kurz nach dem ersten großen Ausbruch Anfang Februar 2020 bei einer Karnevalsveranstaltung im Kreis Heinsberg vermutet. In vielen Studien wurde der Zusammenhang später belegt. Nun legen der Bonner Virologe Hendrik Streeck und andere Wissenschaftler für den Verlauf des Erstausbruchs in einer als Vorveröffentlichung (Preprint) publizierten Studie exakte Erkenntnisse vor. Die Forscher konnten von den 450 Teilnehmern der Kappensitzung in der kleinen Ortschaft Gangelt insgesamt 411 Personen im Alter zwischen sechs und 79 Jahren befragen, von denen sich 46 Prozent mit dem Virus infiziert hatten.

Die Lüftungsanlage des Veranstaltungssaals – dessen Fenster geschlossen waren – führte nur 30 Prozent Frischluft zu. Ein erhöhtes Infektionsrisiko hatten Teilnehmer der Karnevalssitzung, wenn sie in der Nähe des Tisches saßen, an dem die Luft angesaugt wurde, oder wenn sie an der Bar standen, wo die Luft zugeführt wurde.

Keine Bestätigung fanden die Wissenschaftler für die Forschungsthese, Alkoholkonsum könnte das Infektionsrisiko bei der Karnevalssitzung erhöht haben. Zunächst war darüber spekuliert worden, dass Teilnehmer, die viel Alkohol getrunken hatten, enthemmter waren und mehr körperliche Nähe suchten.

Bemerkenswerterweise hatten Raucher bei der Gangelter Kappensitzung ein vermindertes Infektionsrisiko. Laut der Studie ist das darauf zurückführen, dass die Raucher öfters vor die Halle gegangen seien und dabei Frischluft eingeatmet hätten. Bestätigt wurde als wesentlicher Risikofaktor das Alter. Demnach erhöhte sich das Ansteckungsrisiko bei der Kappensitzung bis zum Alter von 40 Jahren pro Lebensjahrzehnt um 28 Prozent.