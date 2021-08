Laut Studie in Großbritannien : Kein erhöhtes Infektionsgeschehen bei Großveranstaltungen

Viele Zuschauer, auch im Ausland, hatten erstaunt und zuweilen kopfschüttelnd reagiert, als sich im britischen Sommer Menschenmassen im Londoner Wembley-Stadion und auf den Tennis-Tribünen von Wimbledon tummeln durften. Aber anders als manche Sportkommentatoren unkten, ging Corona nicht als Sieger vom Platz. Das ergab jedenfalls die Auswertung des britischen „Event Research Programme“, zu dem 37 Großveranstaltungen gehörten, darunter die Fußballeuropameisterschaft, Wimbledon und der britische Grand Prix in Silverstone. Das Infektionsgeschehen auf den Rängen war demnach vergleichbar mit dem Durchschnitt im Land oder lag sogar darunter.

Der für Kultur und Sport zuständige Minister Oliver Dowden fasste die wissenschaftlichen Ergebnisse mit den Worten zusammen: „Wir haben gezeigt, dass wir Großveranstaltungen in der Kultur und im Sport sicher abhalten können.“ Es sei aber „wichtig, dass die Leute vorsichtig bleiben, wenn sie sich in sehr beengten Umgebungen befinden, damit wir die Fußballstadien, Theater und Konzerthallen in diesem Winter mit voller Besetzung sicher halten können.“ Dowden nutzte die Studie auch, um alle Fans zur Impfung aufzurufen. Dies bleibe „der sicherste Weg, um Veranstaltungen voll abzufeiern“.

Keine Beschränkungen, kein Protest

Allzu viele müssen nicht mehr erreicht werden. 87,7 Prozent der über Sechzehnjährigen sind mittlerweile mit einer Dosis geimpft und 76,7 Prozent mit der zweiten. Mit Ungleichbehandlungen, wie sie in Deutschland vereinbart wurden, tut sich die britische Regierung schwer. Die Regierung setzt weiterhin auf Aufklärung, um Ungeimpfte zu überzeugen. Am Montag verbreitete sie ein Video, das junge Menschen mit Long Covid zeigt. Bislang genießen Geimpfte nur einen Vorteil im öffentlichen Leben: Sie müssen nicht in häusliche Quarantäne, wenn sie aus einem Risikogebiet von der „gelben Liste“ zurückkehren. Die Regierung erwägt zwar, den Besuch von Clubs von einem Impfnachweis abhängig zu machen, um besonders junge Leute zum Impfen zu bewegen. Aber bislang kann sie sich nicht dazu durchringen. Alles, was nach Ausweispflicht klingt, stößt vor allem in liberal-konservativen Kreisen auf Widerstand.

Während Deutschland besorgt auf seine wachsenden Inzidenzen blickt, hat sich Großbritannien mit seinen sprunghaften Corona-Zahlen, die gerade wieder steigen, eingerichtet. Dass die Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche um 20 Prozentpunkte (auf mehr als 32.000 am Tag) geklettert ist, hat vergleichsweise wenig Aufregung verursacht. Auch die im selben Zeitraum um sechs und acht Prozentpunkte gestiegene Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle (auf 948 beziehungsweise 48 am Tag) alarmiert kaum jemanden. Seit dem 19. Juli gibt es keine Corona-Beschränkungen mehr von staatlicher Seite, und der Protest dagegen hält sich sehr in Grenzen.

Gegen den „dritten Schuss“

Bis zum 17. Juli, zwei Tage vor dem von der Regierung ausgerufenen „Freedom Day“, schien eine vierte Welle noch unaufhaltsam. Die Infektionszahlen hatten fast 50.000 am Tag erreicht – noch am 1. Mai waren es nur 1355 Fälle am Tag gewesen. Die erstaunliche Progression zwischen Anfang Mai und Mitte Juli hatte Wissenschaftler wie den Epidemiologen Neil Ferguson zu der Warnung veranlasst, dass im Falle einer Aufhebung der letzten Einschränkungen bis zum August 100.000, wenn nicht 200.000 Fälle am Tag zu erwarten sein würden. Warum die Kurve stattdessen in der zweiten Julihälfte abfiel – bis auf 200.00 Fälle am Tag – und seit nun drei Wochen wieder langsam steigt, ist bislang nicht befriedigend erklärt worden.

Eine Rolle im jüngsten Trend wird den Impfdurchbrüchen zugeschrieben. Der Anteil der Vollgeimpften bei den Neuinfektionen steigt; Grund ist offenbar die leicht nachlassende Schutzfunktion des Impfstoffs bei Menschen, die schon Anfang des Jahres immunisiert wurden. Die Nationale Impfkommission wird der Regierung aller Erwartung nach aber nicht empfehlen, den Vereinigten Staaten zu folgen und im Herbst ein „Booster-Programm“ aufzulegen. Die Effekte seien zu gering, heißt es, auch lägen nicht ausreichend Daten vor. Auf der anderen Seite könnte ein großflächiges Booster-Programm das Vertrauen in die Schutzwirkung der Impfung untergraben. Gegen den „dritten Schuss“ für alle spricht nicht zuletzt, dass dies auch die Hilfslieferungen an ärmere Länder zurückwerfen würde. Fachleute rechnen daher nur mit gezielten Angeboten für Risikogruppen.