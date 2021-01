Streeck über Lockdown : „Die Entscheidungen sind politisch, nicht wissenschaftlich“

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Sind Sie also gegen den Lockdown?

So, wie die Dinge liegen, bin ich dafür. Ein Lockdown ist im Moment alternativlos, weil wir im vergangenen Jahr nicht gelernt haben, wie sich das Infektionsgeschehen verhält. Wir wissen zum Großteil nicht, wo sich die Menschen infizieren, ob das in den Schulen stattfindet, auf privaten Feiern oder in Großraumbüros. 80 Prozent der Ansteckungen lassen sich nicht erklären. So bleibt nur, immer wieder mit dem Hammer draufzuhauen.

Lässt sich das überhaupt ändern?

Sicher. Ich empfehle zum Beispiel, dass die Gesundheitsämter Infizierte auch fragen, welchen Berufen sie nachgehen oder wie ihr Arbeitsplatz gestaltet ist, und diese Daten dann zentral zusammentragen. Wenn bei der Datenanalyse dann herauskäme, dass viele Infektionen in Großraumbüros passieren, oder das auffallend viele Lehrer infiziert sind, könnte man gezielt agieren, und wir kämen dahin, vielmehr mit dem Skalpell als mit dem Hammer zu agieren. Auch Studien wären denkbar, zum Beispiel über Schulbesuche: In einem Ort bleiben die Schulen für vier Wochen geöffnet, in dem anderen geschlossen, alle anderen Faktoren werden herausgerechnet und dann schaut man sich an, wie sich das jeweils auf die Entwicklung der Infektionszahlen ausgewirkt hat. So könnte man viel genauer sagen, ob Schulschließungen etwas bringen oder nicht.

Für solche Positionen werden Sie oft heftig kritisiert. Finden Sie, dass die Wissenschaft in der Pandemie politisiert wird?

Absolut, schon in den Sommermonaten. Da hieß es gerne: Nordrhein-Westfalen gegen Bayern. Der angebliche Versuch, erst so spät wie möglich alles auszubremsen gegen das angeblich harte Durchgreifen. Und mich hat man der einen Seite zugeschlagen, weil ich der Virologe im Expertenrat des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen bin. Dass dieser Expertenrat mit Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen besetzt ist, um gerade nicht „politisch“ zu agieren, wird dabei gerne oft ignoriert, ebenso, dass dieser Expertenrat nichts entscheidet. Für Armin Laschet bedeutet es aber, dass er verschiedene Sichtweisen beschrieben bekommt, um dann so zu entscheiden, wie er und seine Regierung es für richtig halten.