Ende der Pandemie möglich? : „Den idealen Impfstoff gibt es noch nicht“

Mehrere Corona-Impfstoffe stehen vor der Zulassung. Aber was können die Vakzine wirklich? Kann die medizinische Exit-Strategie aufgehen? Ein Gespräch mit Professor Stefan H.E. Kaufmann – einem der erfahrensten Immunologen im Land.

Herr Professor Kaufmann, drei Impfstoffe vor der Zulassung, das lässt hoffen. Aber nicht alle sind vergleichbar. Warum sollte man den weniger wirksamen Oxford-Impfstoff von Astra-Zeneca nehmen wollen?

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Dieser Impfstoff wird wahrscheinlich rascher als die mRNA-Impfstoffe zu einem günstigen Preis in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen verfügbar werden. Astra-Zeneca hat mit der Bill & Melinda Gates Stiftung und der Global Alliance for Vaccines and Immunizations zusammen mit dem Serum Institute of India entsprechende Verträge abgeschlossen. Das ist natürlich auch eine gute Nachricht. Auch die Aussage, dass der Impfstoff von Älteren sehr gut vertragen wird, lässt hoffen. Jetzt müssen aber erst einmal die Daten genauer analysiert werden, ob bei den Älteren auch ein statistisch haltbarer Schutz gegen schwere Erkrankung erzielt wurde. Erfreulich ist natürlich für uns, dass die EU nun für mehrere erfolgreiche Impfstoffe Lieferabkommen abgeschlossen hat.