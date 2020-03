Beschimpfungen im Supermarkt : Frankfurt verbietet Hamsterkäufe

Aktualisiert am

Auch in Frankfurt sind Hamsterkäufe künftig verboten. Die Stadt hat eine Allgemeinverfügung erlassen, nachdem es zu unschönen Szenen in Supermärkten gekommen war.

Leere Regale in Drogerien und Supermärkten soll es künftig nicht mehr geben. Bild: Francois Klein

Mit einer Allgemeinverfügung geht die Stadt Frankfurt künftig gegen Hamsterkäufe vor. Wie der Magistrat der Stadt am Montag mitteilte, dürfen ab sofort nur noch haushaltsübliche Mengen verkauft werden. Außerdem wird die Zahl der Personen begrenzt, die sich in Geschäften aufhalten dürfen. Auch mit mehr als einem Einkaufswagen soll niemand mehr unterwegs sein.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte, fast alle Frankfurter verhielten sich vorbildlich. Dennoch höre man immer wieder von Fällen, in denen sich einige Menschen unsolidarisch zeigten. Unter anderem seien Angestellte in den Geschäften beschimpft worden, wenn diese nur haushaltsübliche Mengen herausgeben wollten. „Mit dieser Verfügung wollen wir ganz gezielt die unsägliche Praxis von Hamsterkäufen unterbinden“, so Feldmann.

Nach den Worten des Frankfurter Gesundheitsdezernenten Stefan Majer (Die Grünen) hat die Stadt mit der nun geltenden Verfügung eine „Handhabe gegen das Hamstern von Klopapier, Mehl oder anderen Gütern des täglichen Bedarfs“.