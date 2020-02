Coronavirus breitet sich aus : „Ich bin seit gestern Abend auch ein Coronaer“

Nach dem Anstieg der Coronavirus-Fälle in Italien melden auch Spanien, Österreich und die Schweiz erste Erkrankte. Auch in der Golfregion infizieren sich immer mehr Menschen – in Iran hat sich der stellvertretende Gesundheitsminister angesteckt.

Das neuartige Coronavirus breitet sich nicht nur in Italien, sondern auch im Rest Europas aus. In Spanien ist am Dienstag zum ersten Mal eine Covid-19-Infektion auf dem Festland nachgewiesen worden. Nach Angaben der katalanischen Gesundheitsbehörden wurde das Virus bei einer 36 Jahre alten Frau in Barcelona entdeckt, die vor wenigen Tagen zu Besuch in Norditalien war. Zuvor war auf der Kanareninsel Teneriffa der Test bei einem Arzt aus der nördlichen Lombardei positiv ausgefallen. Er war dort seit einer Woche im Urlaub. Der 69 Jahre alte Italiener wurde zusammen mit seiner später ebenfalls positiv getesteten Ehefrau in einem Krankenhaus in Santa Cruz in einer Isolierstation untergebracht. In Italien ist die Zahl der Todesopfer inzwischen auf elf geklettert, die Grenzen sollen nach Angaben des italienischen Gesundheitsministers aber weiterhin offen bleiben.

Am Dienstag bezogen zudem Polizisten vor der Hotelanlage H10 Costa Adeje Palace im Süden der Insel Stellung. In ihr hatte der 69-Jährige mit seiner Frau seinen Urlaub verbracht. In dem Vier-Sterne-Hotel sollen sich etwa tausend Gäste und Angestellte aufhalten. Der spanische Fernsehsender TVE berichtete, dass alle Personen in dem Hotel untersucht werden sollen und den Komplex vorerst nicht verlassen dürfen. Die Gäste wurden aufgefordert, in ihren Zimmern zu bleiben. Wie die Nachrichtenagentur Efe berichtete, handelt es sich um eine gesundheitliche Vorsichtsmaßnahme und keine Quarantäne. Die spanische Regierung rief zur Besonnenheit auf. Man sei auf den Ernstfall gut vorbereitet.

Suche nach Kontaktpersonen

Auch in Österreich und der Schweiz sind erstmals Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten. In Tirol wandten sich am Dienstag zwei 24 Jahre alte Personen mit einschlägigen Symptomen an die Leitstelle des Landes. Die beiden Italiener aus der Lombardei, die in Innsbruck leben, wurden in der dortigen Universitätsklinik isoliert und behandelt. „Es ist das Erwartbare eingetreten“, sagte eine Beamtin im Gesundheitsministerium in Wien.

Die Behörden versuchten nun, alle Kontaktpersonen zu identifizieren, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte ein „noch engmaschigeres Netz“ an Kontrollen an, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) forderte eine Aufstellung der Kapazitäten besonders von Führungspersonal, ABC-Abwehrkräften und Transportkräften an. Ungeachtet dessen warf die rechte FPÖ der Regierung „Beschwichtigungspolitik“ vor. Der FPÖ-Politiker Herbert Kickl forderte, „illegale Einwanderer bzw. Asylbewerber ab sofort in Quarantäne zu nehmen“. Denn man wisse wenig darüber, woher sie gekommen seien.

Die Schweiz meldete einen Covid-19-Fall im Kanton Tessin, der in die italienische Lombardei hineinragt, wo mehrere Fälle aufgetreten sind. Maßnahmen wie Reisebeschränkungen wurden zunächst aber nicht ergriffen. Am Montag hatte Innenminister Alain Berset gesagt, das Land sei gut vorbereitet.