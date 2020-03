Kampf gegen das Coronavirus : Spanien greift durch

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Krankenhäuser in Madrid sind bereits überlastet. Das liegt unter anderem daran, dass die Bevölkerung der Hauptstadt in den vergangenen Jahren um mehr als eine halbe Millionen Menschen wuchs, während im Gesundheitswesen mehr als 3000 Arbeitsplätze abgebaut wurden. In Madrid hatte sich das Virus zunächst besonders schnell in Senioreneinrichtungen ausgebreitet. Alle Tagesstätten wurden daraufhin für einen Monat geschlossen.

Am Dienstagnachmittag verband Gesundheitsminister Salvador Illa die Ankündigung weiterer Einschränkungen mit einem eindringlichen Appell. „Wir bitten die Menschen, weder innerhalb Spaniens noch ins Ausland zu reisen. Es sei denn, es ist unerlässlich.“ Nach Italien kann man von Spanien aus vorerst nur noch auf dem Landweg reisen. Alle Flüge dorthin werden ausgesetzt. Ähnlich wie Italien, in dem sich viele Spanier infiziert haben, ist auch Spanien stark vom Tourismus abhängig. Mit Blick auf die zu Ostern beginnende Saison wachsen in Spanien die Sorgen. Reisebüros berichten von Reservierungsrückgängen von bis zu 50 Prozent. Im vergangenen Jahr reisten fast 84 Millionen Ausländer in das Land.

Auswirkungen auf Sport und Freizeit

Restriktionen gibt es auch beim Sport. Alle nationalen und internationalen Sportveranstaltungen werden von Dienstag an ohne Publikum ausgetragen. In den drei Gebieten mit besonders hohem Übertragungsrisiko werden alle Aktivitäten in geschlossenen Räumen mit mehr als tausend Personen ausgesetzt.

Noch am Wochenende hatten es die Behörden nicht für nötig gehalten, die Demonstrationen zum Weltfrauentag abzusagen. In zahlreichen Städten gingen Hunderttausende auf die Straßen. In der Küstenstadt Valencia finden seit Tagen die „Fallas“ statt. Zu dem Fest, das den Beginn des Frühlings markiert, kamen in früheren Jahren bis zu eine Million Menschen.

Neben Madrid bilden die relativ dünn besiedelte Rioja-Region – mit aktuell mehr als Infektionen – und die baskische Stadt Vitoria zwei weitere Infektionsschwerpunkte. Sie gehen zum Teil auf eine Beerdigung vor gut zwei Wochen. Nach den jüngsten Angaben infizierten sich zunächst Trauergäste untereinander, die dann mehr als 150 weitere Personen in anderen Regionen ansteckten. In Vitoria und Labastida wurden schon am Montag die Schulen geschlossen, bevor am Dienstag auch die gesamte Rioja-Region nachzog. In Teilen von der Kleinstadt Haro überwacht die Polizei seit dem Wochenende die Einhaltung der Quarantäne.