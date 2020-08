Spahn über das Coronavirus : Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten von Samstag an

Für Einreisende aus Risikogebieten gilt von Samstag an die Pflicht für einen Corona-Test. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin mit. „Mir ist sehr bewusst, dass es ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist“, sagte Spahn. Er halte diesen Eingriff aber für zumutbar mit Blick auf die Verantwortung für andere. Seit vergangenen Samstag können sich Einreisende bereits freiwillig kostenlos testen lassen.

Von der Debatte, dass die Rückkehrer den Test selbst zahlen sollten, halte er nichts. Diese würde die Solidargemeinschaft in Frage stellen. Tests dürften nicht zur sozialen Frage erklärt werden. Viele Urlauber hätten sich ihre Reisen zudem hart erspart. Zwar würde in den für Rückkehrer eingerichteten Testezentren noch nicht immer alles optimal laufen, aber insgesamt sei die Umsetzung gut gelungen.

„Die Pandemie, das zeigen diese Zahlen, ist noch nicht vorbei“, mahnte der Gesundheitsminister. Derzeit sehe man viele kleinere Ausbrüche. Zwar sei ein Teil der gestiegenen Fallzahlen auch darauf zurückzuführen, dass die Testkapazitäten erhöht wurden. Dies habe aber auch den Vorteil, dass Infektionsketten nachvollzogen und unterbrochen werden könnten.

Die Frage, ob wir in einer zweiten Welle seien oder diese komme, halte er nicht für zielführend. Entscheidend sei, ob die Gesundheitsämter und die Krankenhäuser den Anstieg bewältigen können. „Stand heute kann das Gesundheitssystem mit der aktuellen Infektionslage gut umgehen“, sagte Spahn. Es gebe ausreichend freie Intensivkapazitäten.

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind zuletzt wieder deutlich mehr Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Donnerstagmorgen waren es 1045 neue Fälle, am Tag zuvor 741. Anfang Juli hatte die Zahl der Neuinfektionen noch zwischen 300 und 500 am Tag betragen. Die 1000er-Marke war zuvor seit Mitte Mai nicht mehr überschritten worden. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie mindestens 213.067 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert, 9175 Menschen starben. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI auf 195.200.

Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland sehen sich für den Fall weiter steigender Corona-Infektionszahlen aber gerüstet. „Darauf sind die Kommunen und die staatlichen Einrichtungen nach den Erfahrungen der ersten Infektionsfälle deutlich besser vorbereitet“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Blick auf die Zahlen in den einzelnen Landkreisen zeigt, dass von insgesamt 412 nur 65 Kreise innerhalb der letzten sieben Tage null Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet haben. Bund und Länder hatten sich im Mai darauf geeinigt, dass bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern geprüft werden muss, ob vor Ort zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen werden müssen. Überschritten wird dieser Wert derzeit nur im bayerischen Landkreis Dingolfing-Landau, wo es einen größeren Ausbruch auf einem Gemüsehof gegeben hatte.