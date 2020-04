Soziologin über Italien : Die Ungleichheit verschärft sich

Aktualisiert am

Italiens führende Soziologin Chiara Saraceno ist sich sicher: Auf die schweren gesundheitlichen Belastungen in der Corona-Krise werden harte wirtschaftliche und soziale Konflikte folgen. Aber vielleicht gibt man künftig auch den Frauen mehr Macht.

Chiara Saraceno, geboren 1941, ist eine der führenden Soziologinnen Italiens. An der Universität Turin war sie Professorin für die Soziologie der Familie, am Wissenschaftszentrum Berlin forschte sie über Themen der Familie, der Verhältnisse zwischen den Generationen, der Sozialsysteme und der sozialen Gerechtigkeit. Wir erreichten sie per Telefon. F.A.Z.

Mehr als einen Monat stehen die Einwohner Italiens schon unter Hausarrest. Welche Folgen hat das für sie?

Auf der einen Seite erleben wir einen Überschuss an Intimität – wir sind es nicht gewohnt, so lange auf engem Raum miteinander zu leben. Auf der anderen finden wir uns wieder wie Migranten – unerreichbar weit entfernt von unseren Enkeln oder Großeltern, von unseren Freunden.