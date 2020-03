„Überlegenes System“ : Chinas Rückkehr als Retter

Peking schickt Ärzte, Peking liefert Ausrüstung. So will Xi Jinping vergessen machen, wie und wo die Corona-Krise begann. Europäische Länder spielen das Spiel mit. In höchster Not.

Als Serbiens Präsident Aleksandar Vučić in der Nacht zum Montag den nationalen Notstand ausrief, verband er das mit einem Hilferuf und mit einem Angriff. Allein China könne Serbien nun retten, sagte er, und: „Europäische Solidarität existiert nicht. Das war ein Märchen auf Papier.“ Aus den Staaten der Europäischen Union könne Serbien keine medizinische Ausrüstung einführen. Weil nun aus Europa keine Hilfe zu erwarten sei, lege die serbische Regierung jetzt die größte Hoffnung in das einzige Land, das den Serben in dieser schwierigen Lage helfen könne, nämlich in die Volksrepublik China.

Er habe sich mit einem Brief an deren Präsidenten gewandt, so Vučić, der Xi Jinping einen „lieben Freund“ und Bruder nannte – „nicht nur meinen persönlichen, sondern einen Bruder dieses Landes“. Unter anderem hat Serbien China laut Vučić um die Entsendung von Ärzten gebeten. Allen Ausländern außer Chinesen sei dagegen die Einreise nach Serbien untersagt, erläuterte Vučić den Ausnahmezustand.