Hessisches Ministerium : Situation bei Intensivbetten in Hessen „sehr angespannt“

Krankenpflegerin in Langen: Eine angespannte Lage sieht das hessische Ministerium auch auf den Normalstationen der Krankenhäuser. Bild: Frank Röth

In Hessen sind an einem Tag 1851 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, 112 Menschen starben an oder mit dem Virus. Die Kapazitäten in den hessischen Krankenhäusern werden knapper.