Großraum Schwäbisch Gmünd : Fast 50 Corona-Neuinfektionen nach Trauerfeier

Nach einer Trauerfeier sind im Großraum Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg 47 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie eine Sprecherin des Landratsamts am Montag sagte, könnten noch mehr Menschen infiziert sein. Eine Teilnehmerliste zu der Trauerfeier vor rund zwei Wochen gebe es nicht, man gehe aber von mehr als hundert Gästen aus. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Person, welche infiziert zur Feier gegangen war, wird nach Angaben der „Südwest Presse“ noch gesucht. Die Sprecherin des Kreises erklärte, dass die Person noch identifiziert werden müsste. Auch wisse man bislang nicht, ob die betroffene Person von ihrer eigenen Infektion gewusst habe.

Auch Kinder infiziert

Die deutsch-türkische Trauerfeier, bei der sich das Virus verbreitet hat, fand bereits am 14. Juli an der Ditib-​Moschee sowie an einem Friedhof im Großraum Schwäbisch Gmünd statt. Sie galt einem jungen Mann, der an einer Krankheit ums Leben gekommen war. Verwandte, Freunde und Kollegen des Mannes waren zugegen, wie die „Rems-Zeitung“ berichtet. Demnach waren viele Teilnehmer der Trauerfeier auch von auswärts angereist.

Unter den Infizierten sind nach Angaben der Sprecherin auch Kinder. Eine Kita in Schwäbisch Gmünd sei vorübergehend geschlossen worden, eine Grundschulklasse sei getestet worden – offenbar habe sich jedoch kein Mitschüler angesteckt.

Bis Mittwoch seien weitere Tests in mehreren Klassen an verschiedenen Schulen geplant. Auch Schüler und Lehrer eines Gymnasiums und drei anderer Schulen sollen betroffen sein. Darüber hinaus wird laut der Sprecherin weiter nach den Teilnehmern der Feier gesucht. Die Gmünder Ditib-​Gemeinde zeige sich kooperativ. Sie hat die Moschee umgehend geschlossen und auch das Freitagsgebet abgesagt. Der Arbeitgeber des Verstorbenen hat inzwischen alle Angestellten, die bei der Trauerfeier zugegen waren, aufgefordert, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.