Schulschließungen : Ein folgenschwerer Strategiewechsel

Laschet: „Die Eltern sind verpflichtet“

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte an, dass von Montag an in Bayern ausnahmslos alle Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten geschlossen bleiben und erwartet eine generelle Schulschließung in allen Ländern. Die bayerische Anordnung soll vorläufig bis zum Ende der Osterferien am 20. April gelten; dann soll es eine Bestandsaufnahme geben. Wie der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) mitteilte, soll für diejenigen Schüler der Klassen eins bis sechs eine Notfallbetreuung an den Schulen eingerichtet werden, von denen beide Elternteile, oder, im Fall von Alleinerziehenden, das eine Elternteil in „systemkritischen Berufen“ tätig sind. Söder hob hervor, dass kein Schüler Nachteile erleiden solle, etwa, was das Abitur betrifft. Das solle nicht verschoben werden, kündigte Piazolo an.

Am Freitag beschloss auch das nordrhein-westfälische Kabinett in einer Sondersitzung, dass auch im bevölkerungsreichsten Bundesland am Montag sämtliche Schulen vorsorglich geschlossen werden. Am Montag und Dienstag werden zunächst noch Lehrer für eine Notbetreuung zur Verfügung stehen. Für Kindertagesstätten gilt von Montag an ein Betretungsverbot. „Die Eltern sind verpflichtet, ihre Aufgabe zur Erziehung der Kinder wahrzunehmen“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag. Es gelte nun unbedingt, ältere und schwächere Menschen vor der heimtückischen Bedrohung schützen, da das Virus für sie besonders gefährlich sei. Deshalb warnte der Ministerpräsident eindringlich davor, Kinder zu den Großeltern zur Betreuung zu geben. „Mir ist bewusst, dass diese Distanzierung einer jeden Familie, die Distanzierung von Enkeln und ihren Großeltern, das die jedes Herz beschwert.“