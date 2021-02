Wiens sechstes Testzentrum : Schöner testen in der Orangerie

In normalen Zeiten ist es ein Touristenmagnet, doch jetzt nimmt man hier Schnelltests vor: Auch die Orangerie von Schloss Schönbrunn in Wien wird nun für den Kampf gegen Corona genutzt.

Testen, wo andere Sightseeing machen – so könnte neuerdings Wien werben. Denn seit dieser Woche ist im Westen der österreichischen Hauptstadt ein Zentrum für Corona-Testungen an einem Ort in Betrieb genommen worden, der in normalen Zeiten mehr als acht Millionen Besucher pro Jahr anzieht: Schloss Schönbrunn. Vor 300 Jahren noch weit außerhalb der Stadtmauern als barocker Palast errichtet und frühklassizistisch ausgebaut, diente Schönbrunn den Habsburger Monarchen als Sommerresidenz. Heute aber ist es ein Touristenmagnet; oder vielmehr war es das und soll es auch bald wieder sein, denn der Tourismus ist pandemiebedingt vorerst lahmgelegt.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Auf der Fläche eines Parkplatzes von der Größe eines Fußballstadions, für bis zu 48 Reisebusse, die nun nicht kommen, sind zwei „Drive-in-Linien“ befahrbar, in denen man einen Corona-Schnelltest absolvieren kann, ohne aus dem Auto aussteigen zu müssen. Den Parkplatz vor dem Schloss gibt es in dieser Form erst seit zwei Jahren. Er war ein umstrittenes Projekt, man hätte sich sicher eine ästhetisch ansprechendere Lösung vorstellen können. Aber für diese unvorhersehbare Nutzung ist er zweifellos praktisch. 1200 Personen pro Tag können hier die Nase aus dem Autofenster strecken, um einen Abstrich vornehmen zu lassen. Auf etwa die doppelte Zahl sind die Testlinien im Schloss selbst angelegt. Die einstige Orangerie, als Ort für Veranstaltungen und Konzerte ausgebaut, wurde dafür hergerichtet.

Das sechste Testzentrum in Wien

Die Organisation ist gut durchdacht und läuft wie am Schnürchen. Offensichtlich wurden Lehren aus dem vergangenen Herbst beherzigt, als die Stadt am Ernst-Happel-Stadion auf der Praterinsel und am Austria Center erstmals Teststraßen eingerichtet hat. So können Personen, die im Internet nicht so zu Hause sind, sich telefonisch anmelden. Es können sich auch solche registrieren, die aus unterschiedlichen Gründen nicht über eine Sozialversicherungsnummer verfügen. Und man bekommt sofort ein Ergebnis; vorigen Herbst kam es vor, dass ein Schulkind fast eine Woche Quarantäne absitzen musste, ehe das Ergebnis eines amtlichen Tests, den das Labor blitzschnell ausgewertet hatte, gemütlich in einem Brief zugeschickt wurde.

Schönbrunn ist das sechste Testzentrum in Wien. Am Freitag wurde zudem ein Projekt für Mitarbeiter von Wiener Betrieben samt Familienangehörigen vorgestellt: Zweimal wöchentlich können sie zu Hause – zwecks Dokumentation vor einer Web-Kamera – einen PCR-Selbsttest mittels Gurgelmethode vornehmen. Insgesamt kann die Hauptstadt mit ihren knapp zwei Millionen Einwohnern, die ähnlich wie Berlin gleichzeitig Kommune und Bundesland ist, bis zu 320.000 Tests pro Woche vornehmen.

Starke Auslastung zu Weihnachten

Bislang war das Testen ohne Symptome hauptsächlich dann attraktiv, wenn jemand einen Besuch vorhatte, zumal bei alten oder kranken Leuten. Zu Weihnachten gab es eine starke Auslastung. Ein vorheriger Vorstoß der Bundesregierung zu österreichweiten Massentests vor Weihnachten war von der Stadt Wien ziemlich lieblos aufgenommen worden, was mit politischem Hickhack zu tun hatte. Aber gegen das Testen an sich hat man nichts, da sieht sich Wien im Gegenteil als Vorreiter. Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) sagte am Freitag: „Bis wir eine Impfung in ausreichender Menge haben, ist eine offensive Teststrategie unser wichtigstes Mittel gegen die Pandemie und weitere Lockdowns.“