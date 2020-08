Die Rolle der Antikörper : Was heißt schon immun gegen Corona?

Wann ist man gegen Corona immun? Ein Laborant hat in einem Testzentrum des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung Blutabnahmeröhrchen für eine bundesweite Corona-Antikörper-Studie in den Händen. Bild: dpa

Vieles haken die Nachrichten ungläubig ab, die aus Forschungslaboren bis zu ihnen durchdringt, doch bei dieser Nachricht reagierten Corona-Skeptiker in ihren digitalen Echokammern geradezu euphorisch. Das Immungedächtnis schütze viele Menschen vor dem Pandemie-Virus, war herausgefunden worden, und das bedeute: Der Erreger sei erstens wirklich nicht so gefährlich wie es heißt, und zweitens könnte in manchen Regionen mit 20 Prozent „Durchseuchung“ der Bevölkerung die Herdenimmunität schon erreicht sein. Keine weitere Ausbreitungsgefahr mehr, doppelte Entwarnung also. Einzig richtig daran, das zeigte die Debatte im Netz schnell, ist der Hinweis, dass das Immungedächtnis Menschen schützen kann. Allerdings ist selbst diese Aussage so pauschal irreführend.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Grundlage für die Immunitätseuphorie war eine neue wissenschaftliche Publikation, wonach man bei Menschen, die vorher keinerlei Kontakt mit dem gefürchteten Sars-CoV-2-Virus hatten, schützende Immunzellen entdeckt hatte. Es war nicht der erste Befund, ein gutes halbes Dutzend Studien unter anderem aus Berlin hatten das schon berichtet. Offensichtlich entstehen durch frühere Infektionen mit den seit Jahrzehnten zirkulierenden, entfernt verwandten Corona-Erkältungsviren Immun-Gedächtniszellen, die zum T-Zellreservoir zählen und auf das Pandemie-Virus reagieren.