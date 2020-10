Robert Koch-Institut besorgt : Wieler: Corona-Lage ist „sehr ernst“

Das Robert Koch-Institut appelliert angesichts des sich rasant entwickelnden Infektionsgeschehens an die Bürger, sich besser an die sogenannten AHA+L-Regeln (Abstandhalten, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften) zu halten. Die Situation sei „sehr ernst“, man wisse nicht, wie das Infektionsgeschehen sich entwickeln werde, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz am Donnerstagmorgen. „Wir müssen davon ausgehen, dass sich das Virus weiter ausbreiten wird und auch unkontrolliert ausbreiten kann.“ Noch habe man aber die Chance, das Geschehen zu verlangsamen. „Wir sind nicht machtlos, sondern können etwas bewirken“, so Wieler.

„Unser Ziel ist: so wenig Neuinfektionen wie möglich“, sagte der RKI-Präsident. Eindämmung, Schutz und Milderung seien weiterhin die drei entscheidenden Pfeiler der Pandemiebekämpfung. Das Virus verbreite sich überall dort, wo Menschen zusammen kommen. Es gebe zwar viele Infizierte, die niemanden ansteckten, allerdings auch Superspreader. Entscheidend sei vor allem, im privaten Bereich vorsichtig zu sein. Dort nehme die Verbreitung des Virus derzeit deutlich zu. Ursache sei, dass sich Menschen vor allem bei privaten Veranstaltungen infizierten und das Virus dann mit nach Hause brächten. So gebe es im Vergleich dazu etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln wenig Ansteckungen, da die Menschen dort wenig miteinander agieren, auch Übernachtungen in Hotels spielten keine große Rolle.

Am Donnerstag hatte das Robert Koch-Institut 11.287 Neuinfektionen gemeldet, es handelt sich um den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. In den vergangenen Tagen habe man dreimal so viele neue Fälle gezählt wie noch vor zwei Wochen. Die Zahl der in Deutschland durchgeführten Tests bezifferte Wieler auf etwa eine Million pro Woche, die Anzahl sei seit einigen Wochen gleich. Aktuell liege die Positivrate bei etwas mehr als drei Prozent, Ende Juli sei es weniger als ein Prozent gewesen – ein weiterer Indikator für die Zunahme der Infektionen.

Zwar seien weiterhin vor allem jüngere Menschen betroffen, allerdings steige auch der Anteil von Infizierten, die älter als 60 Jahre sind, und damit auch die Zahl derjenigen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. „Wir sehen leider auch, dass wieder mehr Menschen versterben als noch vor einigen Wochen“, sagte Wieler. Man müsse damit rechnen, dass die Zahl der Covid-19-Toten wieder zunehme.

Es gebe bereits erste Gesundheitsämter, die nicht mehr jeden Kontakt verfolgen könnten. Dies sei aber kein Grund aufzugeben, so Wieler: „Die Quintessenz ist: Auch wenn man nicht mehr alles schafft, vermindert jeder Kontakt, den man findet und jeder Ausbruch, den man nachvollziehen kann, weitere Ansteckungen.“

Auf die Frage, welche Stellschrauben die Politik nutzen könnte, nannte Wieler neben der Maskenpflicht auch Obergrenzen für Zusammenkünfte. Diese müssten allerdings einheitlich definiert sein und auch kontrolliert werden. „Das sind die Maßnahmen, die wir fahren müssen.“

Liste der Risikogebiete in Europa ausgeweitet

Derweil hat das Robert-Koch-Institut die Liste der Corona-Risikogebiete in Europa abermals deutlich ausgeweitet. Unter anderem werden seit Donnerstagmorgen ganz Polen, die ganze Schweiz, ganz Irland und ganz Liechtenstein in dieser Kategorie geführt. In Österreich sind nun acht von neun Bundesländern betroffen. Nur Kärnten gilt nicht als Risikogebiet.

Auch zahlreiche italienische Regionen wurden neu als Risikogebiete eingestuft, darunter die Toskana und die Lombardei, Sardinien und die autonome Provinz Bozen, also Südtirol. Ebenfalls als Risikogebiet wird das gesamte Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland geführt, ebenso Gibraltar. Ausgenommen sind die übrigen Überseegebiete sowie die Isle of Man und die Kanalinseln Guernsey und Jersey.

Das RKI nahm noch zahlreiche weitere europäische Regionen in die Liste auf, etwa in Schweden, Bulgarien, Ungarn und Kroatien. Dagegen wurden die Kanarischen Inseln, die zu Spanien gehören, von der Liste gestrichen.

Für Länder oder Regionen, die als Risikogebiet eingestuft wurden, gibt das Auswärtige Amt eine Reisewarnung heraus. Entscheidend für die Einstufung als Risikogebiet ist, dass die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt. Für Menschen, die aus den aufgelisteten Gebieten nach Deutschland einreisen, gilt eine Quarantänepflicht.