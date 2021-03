Robert-Koch-Institut : 9872 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 134,4

Eine Frau beteiligt sich vergangenen Sonntag in Darmstadt an einer Kundgebung gegen eine zeitgleich stattfindende Veranstaltung der sogenannten „Querdenker“. Bild: Boris Roessler/dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 9872 Neuinfektionen. Das sind 28 Prozent mehr als vergangenen Montag, als dem RKI von den Gesundheitsämtern 7709 gemeldet wurden. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 134,4 von 129,7 am Sonntag. Vor einer Woche lag sie bei 107,3. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

43 weitere Todesfälle – R-Wert bei 1,17

43 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden nach einer Infektion gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, auf 75.913.

Insgesamt wurden bislang mehr als 2,78 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.494.800 an.

Die Zahlen sind am Montag weniger verlässlich als an anderen Wochentagen, weil nicht alle Gesundheitsämter an das RKI melden und am Wochenende weniger getestet wird.

Mehr zum Thema 1/

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 1,17 (Vortag 1,19). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 117 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.