Robert Koch-Institut : R-Wert sinkt unter 1 – weniger Neuinfektionen als in der Vorwoche

Am Dienstag verzeichnet das Robert Koch-Institut 1769 Neuinfektionen in Deutschland – und damit weniger als in der Vorwoche. Die Reproduktionszahl sinkt unter 1.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1769 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen mindestens 275.927 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 23.9., 0.00 Uhr). Im Vergleich zum Dienstag der vergangenen Woche liegt ist die Zahl der Neuinfektionen damit leicht gesunken. Vor einer Woche hatten sich noch 1970 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9409. Das sind 13 mehr als am Vortag. Rund 245.400 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Am Samstag war mit 2297 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden. „Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau ist aktuell ein weiterer Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, schrieb das RKI in seinem Lagebericht.

Reproduktionszahl sinkt unter 1

In zwei Kreisen lag die 7-Tage-Inzidenz über dem kritischen Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner. In Hamm infizierten sich im Schnitt in der zurückliegenden Woche 80,7 Menschen pro 100.000, in Remscheid lag dieser Wert mit 51,4 leicht über der kritischen Schwelle. In München (44,5) und Würzburg (47,7), die den Warnwert zuletzt ebenfalls überschritten hatten, sank die 7-Tage-Inzidenz dagegen wieder leicht. Lokale Schwerpunkt liegen laut dem Lagebericht des RKI besonders in den Bundesländern Bayern und Berlin, auch in Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen läge die 7-Tage-Inzidenz deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war dann in der Tendenz gesunken und im Juli wieder gestiegen. Im August lag die Zahl der Fälle einmal bei knapp über 2000 (2034). Die Zahl der erkannten Neuinfektionen ist auch davon abhängig, wie viele Menschen getestet werden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht von Dienstag bei 0,92 (Vortag: 1,06). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 0,99 (Vortag: 1,04). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.