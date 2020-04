Neue Zahlen zum Coronavirus : Fast 5000 Todesfälle, fast 100.000 Genesene

Die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen wächst weiter nur langsam. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der bislang bestätigten Fälle am Mittwoch mit 145.694 angegeben – ein Zuwachs von 2237 seit dem Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 281 auf 4879. Nach Schätzungen des RKI sind inzwischen rund 99.400 Erkrankte wieder genesen.

Die amerikanische Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete am Mittwochmorgen für Deutschland bereits 148.453 Infizierte. Die Zahl der Todesfälle beziffert sie auf 5086. (Lesen Sie hier, worin die Unterschiede bei der Zählung zwischen RKI und Johns-Hopkins-Universität liegen.)

In Amerika hat sich die Zahl der Todesfälle in etwas mehr als einer Woche verdoppelt. Nach einer Reuters-Zählung ist sie auf über 45.000 gestiegen. Die Vereinigten Staaten haben mit Abstand die weltweit größte Zahl von bestätigten Coronavirus-Fällen, fast viermal so hoch wie Spanien, das Land mit der zweitgrößten Zahl an Infektionen. Die Fallzahl stieg um 23.000 auf 809.000. Weltweit sind inzwischen 2,5 Millionen Fälle bekannt, wobei Nordamerika ein Drittel aller Fälle ausmacht.

Allein binnen 24 Stunden stiegen die Todesfälle in Amerika um mehr als 2600, einige Staaten sind in der Zählung nicht berücksichtigt, sie hatten ihre Daten noch nicht übermittelt. Der tägliche Zuwachs der gemeldeten Infektionsfälle scheint sich in dieser Woche im Vergleich zur Vorwoche zu verlangsamen und ist in den letzten drei Tagen um weniger als 30.000 pro Tag gestiegen.