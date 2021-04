Aktualisiert am

Corona in Deutschland : Mehr als 23.800 Neuinfektionen, Inzidenz bei 160,7

Pflegemitarbeiter kümmern sich auf einer Intensivstation um Patienten mit Covid-19. Bild: dpa

Das Robert-Koch-Institut verzeichnete 23.804 neue Fälle, am Samstag vor einer Woche waren etwa gleich viele Neuinfektionen registriert worden. In den vergangenen 24 Stunden starben 219 Menschen an Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 160,7.