RKI-Wochenbericht : Mehr Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen

Die steigenden Infektionszahlen führen zu mehr Corona-Ausbrüchen in medizinischen Einrichtungen, so das RKI in seinem Wochenbericht. Gesundheitsminister Lauterbach schlägt den Ländern eine Maskenpflicht für Innenräume vor.

Die zuletzt deutlich gestiegene Zahl an Corona-Infektionen hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) auch in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen zu mehr Corona-Ausbrüchen geführt. So gab es in der vergangenen Woche in medizinischen Einrichtungen wie beispielsweise Kliniken 220 (Vorwoche: 155) aktive Ausbrüche, in Alten- und Pflegeheimen waren es 413 (Vorwoche: 301), wie das RKI in seinem Corona-Wochenbericht am Donnerstagabend schrieb. „Diese Entwicklungen können als direkte Folge der starken Ausbreitung in den vergangenen Wochen gedeutet werden.“

Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der erfassten Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche – stieg zwar weiter, aber nicht mehr so stark wie zuvor. So lag der Anstieg in der vergangenen Woche bei 28 Prozent (Vorwoche: 54 Prozent). Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 793,8 an – nach 799,9 am Vortag und 462,4 vor einer Woche. Dabei gibt es regional weiter erhebliche Unterschiede. Allerdings liefern die Inzidenzen nur ein unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus.

Lauterbach: „Maskenpflicht in Innenräumen“

Wegen den vielerorts steigenden Corona-Infektionszahlen wächst der Druck auf die Länder, wieder zusätzliche Schutzvorgaben mit Masken in Innenräumen anzugehen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Donnerstag in der ARD: „Die Welle, die sich aufbaut, die wird ja nicht alleine enden. Da muss man reagieren." Der SPD-Politiker legte den Ländern abermals nahe, jetzt Möglichkeiten im Infektionsschutzgesetz dazu ins Auge zu fassen. Auch der Ärzteverband Marburger Bund rief zum Gegensteuern bei kritischer Lage auf und wies auf schon hohe Belastungen in Kliniken hin. An diesem Freitag will der Bund eine neue Kampagne vorstellen, um für Impfungen zu werben.

Lauterbach machte deutlich, dass weitergehende Vorgaben im Ermessen der Länder liegen. „Wir wollen keine Panik schüren, wir wollen die Länder auch nicht gängeln." Es müsse aber schon darauf hingewiesen werden: „Irgendwann müssen die Länder sich überlegen, wäre es nicht doch besser, die Maskenpflicht einzuführen." Wenn sie sich einigen könnten, wann der optimale Zeitpunkt sei, wäre dies natürlich toll.