Robert-Koch-Institut : Wieder nur 1785 Neuinfektionen an einem Tag

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 143.457 angegeben - ein Plus von 1785 seit dem Vortag. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 147.065 Infizierte.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 4598 Todesfälle, die JHU 4862 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 95.200, das sind 3.700 mehr als am Vortag.

Besonders betroffen sind weiterhin die Länder Bayern mit 38.310 Fällen (1336 Tote), Baden-Württemberg mit Baden-Württemberg mit 28.712 Fällen (1031 Tote) und Nordrhein-Westfalen mit 29.389 Fällen (896 Tote).

Dia noch am Montagabend gemeldete Ansteckungsrate ist leicht angestiegen. Diese liege jetzt bei 0,9, heißt es im Lagebericht des RKI. Das bedeutet, dass statistisch ein Infizierter weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Samstag hatte der Wert bei 0,8 gelegen. Das RKI und auch Kanzlerin Angela Merkel haben wiederholt betont, der Wert müsse dauerhaft unter eins liegen, damit die Epidemie eingedämmt wird.