RKI-Wochenbericht : Weiterer Rückgang bei mehreren Corona-Indikatoren

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz und die Zahl der Intensivpatienten sind weiter gesunken, wie das Robert Koch-Institut in seinem wöchentlichen Bericht festhält. Der Infektionsdruck bleibe jedoch weiterhin hoch.

Einige Kurven zeigen gerade nach unten: In der Corona-Pandemie stellt das Robert Koch-Institut (RKI) bei verschiedenen Indikatoren rückläufige Entwicklungen fest. Neben der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz sank zum Beispiel auch die Zahl der Ausbrüche in Pflegeheimen, wie aus dem Covid-19-Bericht des Instituts hervorgeht. Ebenso wurden weniger schwere Verläufe und weniger Corona-Intensivpatienten erfasst. Das Papier vom Donnerstagabend bezieht sich größtenteils auf die Entwicklung der Vorwoche.

„Trotz insgesamt weiter rückläufiger Fallzahlen bleibt der Infektionsdruck in der Allgemeinbevölkerung in allen Altersgruppen hoch“, lautet die Einschätzung des RKI. Erhöht bleibe auch die damit verbundene Belastung des Gesundheitssystems, selbst wenn sich die Betriebssituation in der vergangenen Woche weiter verbessert habe.

Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen generell sind laut RKI bei Kleinkindern derzeit auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau. Bei Erwachsenen hingegen sei die Zahl deutlich höher als in Vergleichszeiträumen vor der Pandemie. Rhino- und Parainfluenzaviren seien vorherrschend unter den viralen Erregern, hieß es. Die Rate positiver Corona-Tests sei deutlich gesunken.

Das RKI empfiehlt weiterhin „dringend“, mit neu auftretenden Symptomen wie Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten nicht den Arbeitsplatz aufzusuchen. Kinder sollten dann nicht zur Schule oder in den Kindergarten gehen. Man solle vielmehr Kontakte meiden und bei Bedarf den Hausarzt kontaktieren. Dies gelte auch, wenn ein Schnelltest auf Sars-CoV-2 negativ ausgefallen ist.