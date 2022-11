Wochenbericht des RKI : Corona-Zahlen sinken weiter

Aktualisiert am

Die Corona-Situation in Deutschland beruhigt sich weiter. Das Robert Koch-Institut meldet in dieser Woche sowohl weniger Fälle als auch weniger Krankenhausbehandlungen im Zusammenhang mit Covid-19.

Modelle des Covid-19-Virus während einer Lichtshow im Botanischen Garten in Paris Bild: Reuters

Der abnehmende Trend bei den gemeldeten Corona-Fällen in Deutschland hat sich laut Robert Koch-Institut (RKI) fortgesetzt. Bundesweit sei die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche im Vergleich zur Woche davor um 17 Prozent gesunken, heißt es im RKI-Wochenbericht zur Entwicklung der Corona-Pandemie von Donnerstagabend. Die meisten Ergebnisse beziehen sich auf die vergangene Woche.

Die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Covid-19 ging laut Bericht ebenfalls leicht zurück. Auch auf den Intensivstationen im Land wurden demnach weniger Schwerkranke mit dem Virus behandelt.

Der Rückgang der Erkrankungszahlen zeige sich bereits seit Mitte Oktober, hieß es. Zudem berichtet das RKI von einem Rückgang der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen.

Insgesamt hält das Institut akute Atemwegsinfektionen im Herbst für schlechter zu verhindern, da sich Menschen häufiger und länger in Räumen aufhielten. Es sei daher in den nächsten Wochen mit einer hohen Zahl an solchen Ansteckungen zu rechnen.

Wenige Stunden zuvor hatte die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut für kleine Kinder bis zum Alter von vier Jahren eine Corona-Impfung nur bei Vorerkrankungen empfohlen. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Votum des Gremiums hervorgeht, wird für diese Altersgruppe keine generelle Empfehlung abgegeben. Die Europäische Arzneimittelagentur hatte kürzlich die Corona-Impfung für Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu vier Jahren zugelassen.