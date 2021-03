Verbreitung von B.1.1.7 : RKI prognostiziert nach Ostern sehr hohe Fallzahlen

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Zum Vergleich: Den bislang höchsten Inzidenzwert hatte Deutschland am 22. Dezember mit 197,6 erreicht, die Zahl der täglichen Neuinfektion hatte teilweise deutlich über 30.000 gelegen. Aussagen über mögliche Auswirkungen der zuletzt in Kraft getretenen Lockerungen macht die Prognose nicht, ebenso wenig über Folgen von möglichen Familienfesten zu Ostern. Der Ostersonntag fällt in diesem Jahr auf den 4. April.

Am Samstag lag die Sieben-Tages-Inzidenz nach Angaben des RKI bei 76,1, vor einer Woche hatte der Wert noch 65,6 betragen. RKI-Chef Lothar Wieler hatte am Freitag die Bürger zum weiteren Einhalten der Schutzmaßnahmen aufgerufen: „Diese dritte Welle müssen wir gemeinsam so flach halten wie möglich.“ Eine Situation wie vor Weihnachten, als viele Erkrankungen, schwere Verläufe und Todesfälle das Gesundheitssystem belastet hatten, müsse verhindert werden. Es werde noch dauern, bis der Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Bis dahin sei eine niedrige Inzidenz der beste Schutz.

Lauterbach warnt vor mehr schweren Verläufen

Auch die Gesundheitsexperten Karl Lauterbach (SPD) und Stefan Pilsinger (CSU) haben vor einem deutlichen Anstieg an Infizierten in einer dritten Corona-Welle gewarnt. „Lockerungen setzen stabile oder sinkende Fallzahlen voraus“, sagte Karl Lauterbach der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstagausgabe). Doch die seien auf absehbare Zeit nicht zu erreichen. Lauterbach warnte, dass durch die britische Virusvariante vielfach schwerere Krankheitsverläufe drohten.

Stefan Pilsinger sieht die angekündigten Lockerungen ebenfalls mit Besorgnis: „Schon die bisherigen Lockdown-Maßnahmen waren zur Eindämmung der gefährlicheren britischen Covid-19-Mutante nicht ausreichend.“ Er befürchtet der Zeitung zufolge, die Ausbreitung werde sich weiter beschleunigen und wieder zu einem exponentiellen Wachstum führen mit Zahlen wie an Weihnachten. Großbritannien und Irland hätten im Winter mit niedrigen Zahlen stark geöffnet und mussten dann schnell wegen der stark ansteigenden Zahl an Corona-Erkrankungen in den kompletten Lockdown, so Pilsinger. „Diesen Fehler dürfen wir in Deutschland keinesfalls so wiederholen.“