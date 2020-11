Am Tag des Corona-Gipfels : RKI meldet Rekordzahl an Todesfällen

Zum ersten Mal starben an einem Tag mehr als 400 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Deutschland. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin ein Anlass zur Sorge. Heute wollen Bund und Länder sich auf neue Maßnahmen einigen.

Am Tag der jüngsten Bund-Länder-Beratungen zum Coronavirus steigt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland erneut auf ein hohes Niveau. In der Nacht zu diesem Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin 18.633 neue Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Das waren über 1.000 mehr als am Mittwoch vor einer Woche und über 5000 mehr als am Vortag.

410 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus – mehr als an jedem anderen einzelnen Tag seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg damit auf 14.771. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit Beginn der Pandemie liegt bei mehr als 961.000.

Wieder Corona-Gipfel

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten ab dem Mittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut über die Corona-Maßnahmen. Es wird erwartet, dass die Runde eine Verlängerung der derzeit geltenden Beschränkungen beschließt. Bei den Kontaktbeschränkungen soll es über Weihnachten und möglicherweise auch Silvester Lockerungen geben.

Seit Anfang November sind in Deutschland Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Gastronomie geschlossen. Der bis dahin beobachtete starke Anstieg von Infektionen mit dem Coronavirus wurde laut RKI zwar gebremst, das von der Politik als Ziel gesetzte Sinken der Zahlen ist aber noch nicht erreicht.