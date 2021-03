1000 mehr als vor einer Woche : RKI meldet mehr als 9000 Neuinfektionen

In einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Mecklenburg-Vorpommern erhält ein Mann die erste Corona-Schutzimpfung. Bild: Bernd Wüstneck/dpa

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 9019 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Das sind 1012 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 64,0. Am Dienstag hatte dieser Wert 65,4 betragen, vor einer Woche bei 59,3. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie wuchs den Angaben zufolge auf 2.460.030.

418 neue Todesfälle

Laut RKI wurden ferner 418 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion binnen 24 Stunden registriert. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 70.881.

Die Zahl der von einer Corona-Infektion genesenen Menschen bezifferte das RKI mit rund 2,274 Millionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pendelt seit Februar um die Marke 60. Bei dem Wert handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieses Zeitraums.

Die Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab bei der Verhängung oder Lockerung von Corona-Restriktionen. Ziel von Bund und Ländern ist es derzeit, den Wert auf unter 35 zu drücken. An diesem Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Laut Beschlussvorlage soll es von Montag an weitere Lockerungen geben; so sollen Geschäfte wieder öffnen können. Der Lockdown soll grundsätzlich bis zum 28. März weiterbestehen (Hier finden Sie einen Überblick zur Beschlussvorlage).