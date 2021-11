Aktualisiert am

Pandemie in Deutschland : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf fast 400

Das RKI meldet 45.326 Corona-Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 399,8 – und erreicht damit am 16. Tag in Folge einen neuen Höchststand. Patientenschützer fordern eine Neuverteilung der Impfstofflieferungen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist abermals auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche an diesem Dienstagmorgen mit 399,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 386,5 gelegen, vor einer Woche bei 312,4, vor einem Monat bei 100,0.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 45.326 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 32.048 Ansteckungen gewesen.

309 Infizierte verstorben

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 309 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 265 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 99.433.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 5,28 an. Diese Hospitalisierungs-Inzidenz spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.430.911 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.680.000 an.

Patientenschützer fordern angesichts der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verfügten Deckelung des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer eine Neuverteilung der Impfstofflieferungen. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, plädierte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Dienstag dafür, das BioNTech-Vakzin künftig ausschließlich den Arztpraxen zuzuteilen. Das Präparat von Moderna solle dagegen vornehmlich in den Impfzentren und provisorischen Impfstellen zum Einsatz kommen.

Brysch argumentierte, es mache einen logistischen Unterschied, ob Vakzine von Moderna oder von BioNTech angeboten würden. Eine Ampulle von BioNTech enthalte sechs Impfdosen, eine von Moderna hingegen 20. Zudem werde in Arztpraxen anders als in Impfzentren in der Regel nicht täglich geimpft. „Damit können angebrochene Ampullen nicht ohne Weiteres bis zum nächsten Impftermin aufbewahrt werden“, sagte Brysch.

Die Gesundheitsminister der Bundesländer hatten am Montag bei einer Konferenzschalte mit Spahn die „schnellstmögliche“ Rücknahme der Deckelung beim BioNTech-Vakzin gefordert, wie der bayerische Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) mitteilte. Spahn sagte zwar eine Erhöhung der für kommende Woche geplanten Lieferungen des BioNTech-Mittels um eine Million auf drei Millionen Dosen zu, rückte aber nicht von der Deckelung der Lieferungen ab.

Eine Million zusätzliche Dosen BioNTech

Hintergrund ist, dass die Nachfrage nach dem BioNTech-Vakzin das Angebot in den kommenden Wochen übersteigen dürfte. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums stehen bis Jahresende bisher insgesamt 24,3 Millionen Dosen des BioNTech-Mittels zur Verfügung und 26 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna. Aus Sicht von Spahn lässt sich der Bedarf allein mit dem BioNTech-Vakzin nicht decken. Er warb deshalb am Montag abermals für den Einsatz des Präparats von Moderna.