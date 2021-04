RKI-Zahlen : Etwa 24.000 neue Corona-Fälle und weiterer Rückgang der Inzidenz

Eine Hausärztin in Rheinland-Pfalz impft am Donnerstag einen Patienten. Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet an diesem Freitag 24.329 neue Positiv-Tests. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 153,4 von 154,9 am Vortag. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte April.

Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben und ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Laut der seit Samstag geltenden bundesweiten Notbremse müssen Städte und Landkreise, in denen der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei 165 oder höher liegt, ihre Schulen schließen.

306 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 82.850.

Zahlen zurückgegangen

Vor einer Woche hatte das RKI 27.543 Neuinfektionen und 265 neue Todesfälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 164,0.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.381.597 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.995.200 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 8.850.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,92 (Vortag: 0,90). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 92 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.