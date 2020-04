Coronavirus in Deutschland : RKI: Fast 140.000 Menschen mit Sars-Cov-2 infiziert

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt auch in Deutschland weiter an. Allerdings nicht mehr so stark wie in den vergangenen Wochen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag insgesamt 139.897 Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Damit sind 2458 Menschen mehr als am Vortag infiziert. Gleichzeitig wurden jedoch 2700 Menschen am Samstag als genesen gemeldet. Damit liegt die Zahl der Infizierten, die die Viruserkrankung überwunden haben, insgesamt bei 88.000 Personen.

Dagegen wurden am Sonntag weitere 184 Todesfälle gemeldet, insgesamt sind damit in Deutschland bislang 4294 Menschen gestorben. Allerdings wurden am Wochenende häufig Fälle zeitlich verzögert gemeldet. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen hat Bayern zu verzeichnen. Dort meldet das RKI 37.407 nachgewiesene Corona-Fälle und mindestens 1256 Tote. Nordrhein-Westfalen ist mit mehr als 28.471 Fällen und 814 Toten und Baden-Württemberg mit 27.883 bestätigten Fällen und 968 Toten betroffen.

Mecklenburg-Vorpommern ist mit 651 gemeldeten Infektionen und bislang 15 Toten das am wenigsten betroffene Flächenland. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.