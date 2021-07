Coronavirus in Deutschland : 30 Prozent mehr Neuinfektionen als vor einer Woche

Inzidenz bleibt über 35 : Frankfurt bietet von Mittwoch an Impfungen ohne Termin an

Die hessischen Gesundheitsämter haben genau so viele neue Corona-Fälle gemeldet wie vor einer Woche. Die Inzidenz stagniert. In Frankfurt können sich Menschen ab 16 Jahren von Mittwoch an auch ohne Termin impfen lassen.