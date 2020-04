RKI-Chef Wieler : Keine Engpässe bei Intensivbetten prognostiziert

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen hat sich in Deutschland auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Anders als die Leopoldina regt das RKI an, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen.

In Deutschland hat sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf einem „relativ hohen Niveau eingependelt“. Es gebe „noch keinen eindeutigen Hinweis“ darauf, dass die Zahlen zurückgingen, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Die Daten deuteten aber darauf hin, „dass die Fallzahlen schon über eine längere Zeit nicht mehr so ansteigen“.

Die Ausbreitung sei aber noch nicht gestoppt. „Wir können noch nicht von einer Eindämmung sprechen“, sagte Wieler. „Wir sehen eine Verlangsamung.“ Das RKI strebe an, dass die sogenannte Reproduktionszahl unter eins gehe oder bei eins sei – dass ein Infizierter das Virus also höchstens im Durchschnitt an eine Person oder weniger weitergibt. Derzeit liege dieser Faktor bei 1,2.

In den Krankenhäusern in Deutschland sind laut Wieler aktuell ausreichend Intensivbetten und Beatmungsgeräte vorhanden, um die Krise zu beherrschen. „Bei der derzeitigen Dynamik werden keine Engpässe prognostiziert.“

Das RKI meldete am Dienstag 125.098 Infektionen, 2082 mehr als am Vortag. In der vergangenen Woche hatte es an einem Tag teilweise mehr als 4000 neu gemeldete Infektionen gegeben. Über Ostern wurden jedoch offenbar weniger Fälle übermittelt. „Wir können noch nicht abschließend beurteilen, ob die Fallzahlen tatsächlich sinken“, sagte Wieler dazu.

„Die getroffenen Maßnahmen wirken“, betonte der RKI-Chef aber und rief dringend dazu auf, die Regeln zu Abstand und Hygiene weiter einzuhalten. „Die Disziplin, die wir in den letzten Wochen gehalten haben, die sollten wir weiter halten.“ Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI inzwischen auf mehr als 68.000 – also mehr als die Hälfte aller bestätigten Infektionen.

Keine Empfehlung wollte Wieler mit Blick auf die Beratungen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten am Mittwoch über mögliche Lockerungen der Kontaktbeschränkungen geben: „Was morgen entschieden wird, das kann ich ihnen nicht sagen.“

Anders als die Leopoldina regt das RKI aber an, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen. Es gehe dabei um die Annahme, dass Jugendliche Abstandsregeln besser einhalten könnten, sagte Wieler. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina aus Halle hatte am Montag empfohlen, zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe 1 zu öffnen, unter anderem, weil Jüngere mehr auf persönliche Betreuung, Anleitung und Unterstützung angewiesen seien.

Mehr zum Thema 1/

In Nordrhein-Westfalen verlangsamt sich die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen nach Regierungsangaben weiter. Der Zeitkorridor, in dem sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, hat demnach inzwischen fast die Zielmarke der Landesregierung erreicht. „Das gibt uns die Möglichkeit, über Lockerungen verantwortungsbewusst nachzudenken“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

Demnach liegt das Verdopplungsintervall in NRW inzwischen bei 15,2 Tagen. Vor einer Woche hatte es erst bei 12 Tagen gelegen. Laumann hatte am vergangenen Mittwoch gesagt, Ziel sei es, auf einen Verdopplungszeitraum von 16 Tagen zu kommen, damit die Behandlungskapazitäten des Landes mit der Zahl der Patienten Schritt halten könne.

Bis zum Dienstagvormittag gab es nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums mehr als 27.200 bestätigte Coronavirus-Infektionen in NRW und 661 Todesfälle sowie rund 14.000 Genesene. 82 Prozent der bislang in NRW Gestorbenen seien über 70 Jahre alt gewesen, berichtete Laumann. In den kommenden Tagen müsse es vor allem darum gehen, wie diese Gruppe wirksamer geschützt werden könne und wie sich Pflege-Einrichtungen besser wappnen könnten. Schutzmaterial müsse dort verstärkt eingesetzt werden.