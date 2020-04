Youtuber : Rezo wettert gegen Schulöffnungen

Von Montag an wird klassenweise wieder in der Schule unterrichtet. Youtuber Rezo ist gegen die geplanten Schulöffnungen, die nicht nur Kinder in Gefahr brächten. Armin Laschet antwortet prompt.

Youtuber Rezo ist sauer. Diesmal nicht nur auf eine Partei, wie damals vor einem knappen Jahr, als ihn sein Video von der „Zerstörung der CDU“ in die Medienmitte der Gesellschaft katapultierte und heftigen Wirbel auslöste.

Monika Ganster Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. F.A.Z.

Dieses Mal machen den 27-Jährigen gleich sämtliche Kultusminister und –ministerinnen fast aller politischen Couleur wütend. Sie seien schuld an der teilweisen Öffnung der Schulen, die er aus verschiedenen Gründen für unverantwortlich hält.

Dabei sind die Sorgen, die sich sicher nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer und Eltern machen, nicht von der Hand zu weisen. Unhygienische Verhältnisse an vielen Schulen, die Frage ob das Abstandsgebot gewahrt werden kann, ob Kinder und Lehrer Infektionen aus der Schule nach Hause tragen könnten, all das bewegt nicht nur Rezos Follower. Bislang hat der Post mehr als 1,4 Millionen Aufrufe. Und mehr als 41.000 Kommentare.

Im Mittelpunkt des Posts mit dem kernigen Titel „Wie Politiker momentan auf Schüler scheißen..“ stehen jedoch die Abiturprüfungen, die die meisten Bundesländer noch abhalten wollen. Angesichts der Ansteckungsgefahr, die Rezo an Schulen sieht, fordert er stattdessen, man solle die Abi-Prüfung ausfallen lassen und den Notendurchschnitt der beiden letzten Jahre ins Abschlusszeugnis schreiben. Das nennt sich dann Durchschnittsabitur. Und ist keine Erfindung des Youtubers: Zwei Abiturienten haben dazu bereits eine Petition gestartet, bislang haben den Antrag mehr als 150.000 Personen unterzeichnet.

Dass man in der CDU aus dem Debakel in der Reaktion auf das Video vor einem Jahr gelernt hat, hat heute Armin Laschet bewiesen, der hemdsärmelig auf dem Schreibtisch sitzend auf Rezo eingeht. Zweimal schon habe er in den letzten Tagen mit dem Youtuber telefoniert (Signal: Keine Berührungsängste) und er freue sich, dass Rezo Aufklärungsarbeit leistet, indem er etwa die Aufgaben der Kultusministerkonferenz erkläre. Mit Betonung darauf, dass eben nicht nur die CDU sondern auch SPD, CSU, Linke und FDP in den Bundesländern Kultusminister stellen und die kritisierten Abiturprüfungen gemeinsam beschlossen hätten.

Am Ende des kurzen Videos ist Laschet aber vor allem eines wichtig: Er will reden und diskutieren. „Der demokratische Diskurs findet statt, das tut der Meinungsfreiheit in unserem Land gut.“ Ganz anders als CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, die vor einem Jahr mit etwas nebulösen Formulierungen die Meinungsfreiheit des Youtubers in die Schranken zu weisen schien.

Diskurs hin oder her: Die Schulen werden für einige Klassen nächste Woche öffnen. Und erst in einigen Wochen danach wird sich zeigen, ob viele der vorsorglich getroffenen Schutzmaßnahmen ausreichend sind. Die Sorgen darüber auszusprechen, ist nicht nur Rezo wichtig.