Streeck-Studie : Regierung Laschet wusste frühzeitig von PR für „Heinsbergprotokoll“

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen war schon frühzeitig von einer Beteiligung der Berliner PR-Agentur Storymachine um den ehemaligen Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, Kai Diekmann, an der Studie in Heinsberg informiert. Das geht aus der Antwort der Landesregierung unter Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hervor. Wie das Politmagazin der ARD, „Kontraste“, am Montagabend berichtete, teilte die Landesregierung nun entgegen bisheriger Aussagen mit, sie sei schon zum „Auftakt der entsprechenden Facebook-Seite“ von der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Storymachine informiert gewesen.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hatte mit der PR-Agentur eine mediale Begleitung in den sozialen Medien vereinbart, die Facebook-Seite „Heinsbergprotokoll“ war am 3. April erstellt, ein erster Beitrag drei Tage später online gestellt worden. Am 9. April hatten Streeck und Laschet gemeinsam erste Zwischenergebnisse der Studie präsentiert, die das Infektionsgeschehen nach einem Corona-Ausbruch Mitte Februar in der Gemeinde Gangelt im Landkreis Heinsberg untersucht. Laschet stritt am 9. April auf der Pressekonferenz in Düsseldorf dann aber ab, etwas von der Zusammenarbeit mit der umstrittenen Agentur zu wissen: „Wer wie wen berät bei dieser großen Öffentlichkeitsarbeit, die da ja im Moment wohl weltweit da ist, entzieht sich der Kenntnis des Landes.“ Daran hielt er auch danach bei mehreren Gelegenheiten fest, indem er unter anderem am 19. April wiederholte Laschet im „Deutschlandfunk“ sagte, die Landesregierung habe „selbst nichts gewusst davon, dass dieses mit einer PR-Agentur begleitet wird“.

Gegenüber „Kontraste“ kritisierte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Landtag, Sarah Philipp, das Vorgehen der Landesregierung: „So wie es aussieht, ist die Aussage einfach falsch, dass die Landesregierung von all dem nichts gewusst haben will. Ich glaube ihr es jedenfalls nicht.“ Das Land Nordrhein-Westfalen finanziert die Studie mit einer Summe von 65.315 Euro mit. Laschet hatte sich schon früh für Lockerungen der Corona-Maßnahmen eingesetzt. Die Ergebnisse der Studie, nach der schon mehr Personen in Gangelt gegen das Virus immun sind als zuvor angenommen, schienen die Forderungen des Ministerpräsidenten dabei zu unterstützen.

Auch der PR-Agentur wird nachgesagt, die Studie in diesem Sinne medial begleitet zu habe. Es sei der Eindruck zurückgeblieben, „dass da schon vorher die Ergebnisse bekannt waren und schon vorher auf diese Ergebnisse hin agiert wurde, um die Botschaft in die Öffentlichkeit zu bringen: ,Die Lockerung des Lockdowns ist eine gute Sache, und wir werden euch Fakten liefern‘“, sagte etwa die Karlsruher Professorin für Wissenschaftskommunikation, Annette Leßmöllmann, gegenüber dem Magazin „Kontraste“. So ein Versprechen könne von der Wissenschaft eigentlich nicht gemacht werden.